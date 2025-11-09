Obavijesti

TRAGEDIJA

Tenerife: Visoki valovi povukli su ljude u more. Troje mrtvih

Piše HINA,
Tenerife: Visoki valovi povukli su ljude u more. Troje mrtvih
Foto: Jörn Hüneke/DPA

Policija i prolaznici uspjeli su spasiti sve iz vode, no Nizozemska je doživjela infarkt i preminula usprkos pokušajima hitne pomoći da ju spase.

Visoki valovi na Tenerifeu povukli su u more nekoliko desetaka ljudi, od kojih je najmanje troje poginulo, objavile su u nedjelju lokalne vlasti tog španjolskog turističkog odredišta. Jedna od žrtava je 79-godišnja Nizozemka, prenose lokalni mediji opisujući incident u subotu poslijepodne u Puerto de la Cruzu, gradu na sjevernoj strani otoka Tenerife, kad su valovi povukli nju i još devetero ljudi u vodu. 

Policija i prolaznici uspjeli su spasiti sve iz vode, no Nizozemska je doživjela infarkt i preminula usprkos pokušajima hitne pomoći da ju spase. Još devetero ljudi odvedeno je u bolnicu s ozljedama od kojih su neke teške. 

Druga žrtva je stradala u Charco del Vientu, gradiću smještenom oko 15 kilometara zapadno od Puerto La Cruza kada je u vodu pao 43-godišnji Španjolac koji je pecao. Izvukao ga je izvukao helikopter, no hitne službe su ubrzo utvrdile njegovu smrt. 

Šestero francuskih turista povukli su valovi i na sjeveroistočnoj obali otoka, no samo su lakše ozlijeđeni. 

Treća žrtva dogodila se u blizini plaže El Cabezo u Granadilla de Aboni kada su vlasti dobile poziv da je primijećeno tijelo koje pluta u vodi.

