Teniski turnir političara koji je 'rušio' Jugoslaviju! Igrali su Račan, Letica, ambasadori...
Te 1991. u sportskom centru na Rogli okupili su se hrvatski i slovenski političari. Došli su i američki, austrijski, grčki ambasador. Igrali su tenis, a u pauzama razgovarali. Srpski mediji divljali su zbog toga...
Jedan je teniski turnir te, danas davne, 1991. godine izazvao više pažnje od Wimbledona, premda se baš u to vrijeme Goran Ivanišević strelovito uspinjao u svjetski vrh. No u Sloveniji su, na Rogli pored Maribora, igrali i političke igre koje će zaokupiti pozornost cijele tadašnje države i baciti sport u drugi plan.