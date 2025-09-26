Obavijesti

SUSRET NA SJEVERU

Drama i kod Aljaske. SAD i Kanada digli avione. Rusi poslali bombarder blizu granice

Sjevernoameričko zapovjedništvo zračno-svemirske obrane (NORAD) otkrilo je i pratilo dva zrakoplova Tu-95 i dva Su-35 koja su djelovala u Aljaskoj zračnoj identifikacijskoj zoni (ADIZ) 24. rujna 2025.

NORAD je odgovorio slanjem jednog zrakoplova E-3, četiri F-16 i četiri KC-135 tankera kako bi pozitivno identificirali i presreli zrakoplove u Aljaskoj ADIZ zoni.

Ruski vojni zrakoplovi ostali su u međunarodnom zračnom prostoru i nisu ušli u suvereni zračni prostor SAD-a ili Kanade. Ovakva ruska aktivnost u Aljaskoj ADIZ zoni događa se redovito i ne smatra se prijetnjom.

ADIZ počinje tamo gdje završava suvereni zračni prostor i predstavlja definirano područje međunarodnog zračnog prostora u kojem je, u interesu nacionalne sigurnosti, potrebna spremna identifikacija svih zrakoplova.

NORAD koristi slojevitu mrežu obrane koja uključuje satelite, radare na zemlji i u zraku te borbene zrakoplove za otkrivanje i praćenje zrakoplova te poduzimanje odgovarajućih mjera. NORAD ostaje spreman upotrijebiti niz opcija odgovora u obrani Sjeverne Amerike.

