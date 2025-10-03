Obavijesti

VENEZUELA

Tenzije na Karibima. Trump šalje puno više vojske nego je potrebno za borbu s kartelima

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: 1 min
Foto: X/screenshot

Vojni planeri vjeruju da su okupljene snage sada dovoljne za zauzimanje i držanje ključnih strateških objekata poput luka i zračnih luka na venezuelanskom teritoriju

Nagomilavanje američkih vojnih snaga oko Venezuele znatno je obuhvatnije nego što bi bilo potrebno za borbu protiv narkokartela. Vojni planeri vjeruju da su okupljene snage sada dovoljne za zauzimanje i držanje ključnih strateških objekata poput luka i zračnih luka na venezuelanskom teritoriju, piše Washington Examiner.

Kontrola SAD-a nad tim lokacijama omogućila bi povećanu i dugotrajnu projekciju američke vojne moći u Venezueli s obrambenih položaja.

Izvješće Ministarstva obrane iz kraja kolovoza bilježi kako je tijekom vojne vježbe kod Američkih Djevičanskih Otoka „šest pripadnika specijalnih zračnih snaga iskočilo padobranom u Karipsko more s gumenim čamcem, tri milje od obale. ... Još jedanaest borbenih kontrolora i padobranskih spasilaca potom je iskočilo iz istog zrakoplova izravno na [zračnu luku], pri čemu su obje skupine preuzele kontrolu nad pistom.”

ESKALACIJA NAPETOSTI Maduro priprema ovlasti ako Amerika napadne Venezuelu
Operacije zauzimanja teritorija izvršile bi ogroman pritisak na režim Nicolása Madura, koji je već glavni cilj ovih raspoređivanja. Maduro je nasilno zadržao vlast nakon što je pretrpio uvjerljiv poraz na predsjedničkim izborima prošle godine. Trumpova administracija vidi ga kao de facto šefa dviju velikih kriminalnih organizacija odgovornih za krijumčarenje droge u SAD i za nasilje na američkom tlu. Te skupine su Kartel Sunca (Cartel de los Soles) i organizacija Tren de Aragua. Blizu Venezuele nalaze se brojni ratni brodovi, deset F35 aviona, 2200 marinaca s jurišnim zrakoplovima Harrier.

Blizu zračnog prostora

Nekoliko zrakoplova za nadopunu goriva KC-46 nalazilo se u večernjim satima 1. listopada sjeverno od obale Venezuele i kružilo uz granicu njezina zračnog prostora. U zajedničkom priopćenju, venezuelska ministarstva vanjskih poslova i obrane navela su da su američki borbeni zrakoplovi otkriveni na 75 km od obale.

OSTALO

