Tenzije zbog azbesta u trajektu 'Moby Drea': 'Naravno da mi je stalo, probudili smo zmaja...'

Uplovljavanje 50 godina starog trajekta 'Moby Drea' u splitski škver gdje će se skidati paneli punjeni azbestom proteklih tjedan dana na noge je dignulo splitsku javnost, građane, aktiviste i političare, a najveće tenzije su, dakako, bile usmjerene prema Brodosplitu koji je odlučio prihvatiti taj posao s opasnim materijalom, točnije, 350 tona opasnog materijala za kojega još nije jasno gdje će se deponirati. Nakon što radnici skinu kontaminirane pregradne zidove preuzet će ih tvrtka Ciak, no kamo će s njima, unatoč našem upitu licenciranoj tvrtki, nismo dobili odgovore.

Iz Brodosplita su jutros objavili kako je na na brodu 'Moby Drea' ni danas se ne izvode nikakvi radovi.

- Čekamo službene rezultate ispitivanja zraka koje je provedeno radi utvrđivanja eventualne prisutnosti azbestnih čestica u zatvorenim prostorima broda. Trenutno nemamo točan termin njihove dostave, no očekujemo ih najkasnije do početka idućeg tjedna. Nakon zaprimanja rezultata, odmah ćemo ih javno objaviti, uz nastavak potpune transparentnosti prema građanima, medijima i svim zainteresiranim dionicima. Naglašavamo da se ne radi o teretu niti otpadu koji je brodom dovezen, već o standardnim azbestno-cementnim pločama koje su ugrađivane u brodove izgrađene prije 2001. godine, kao što je bio slučaj i s velikim brojem drugih plovila tog doba – stoji u priopćenju iz Brodosplita u kojem naglašavaju kako će na dnevnoj bazi informirati javnost o svim koracima i zbivanjima na terenu.

Knin: Dva radnika poginula su u nesre?i u tvornici DIV TVIK | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

A javnosti se obratio i glasnogovornik Brodosplita Josip Jurišić osobno. On je naime, prilikom davanja izjave za medije na upit gdje će azbest završiti, kazao kako ga nije briga. Naglasio je kako ne bježi od izrečenog te da se nezgrapno izrazio želeći ustvari poručiti kako skladištenje otpada po njegovu skidanju i uklanjanju s broda nije njihova nadležnost.

- Brodosplit predaje otpad ovlaštenoj tvrtki za zbrinjavanje otpada, a ta tvrtka je odgovorna za odabir lokacije na kojoj će otpad biti propisno zbrinut. Također, imaju obvezu izdati potvrdu da je otpad zbrinut u skladu sa zakonom. No to ne znači da me nije briga. Naravno da mi je stalo. I ja ovdje živim, udišem isti zrak i gledam istu djecu kako se igraju. Zato postavljam pitanje - je li moja izjava zaista bila toliko bahata i bezobrazna? Ili je, možda, odraz društva u kojem živimo, društva koje godinama ignorira probleme koji nas izravno ugrožavaju? Primjera ima napretek. Pogledajte tri nebodera na Spinutu koja su još uvijek u potpunosti obloženi azbestnim pločama. Ili brojne krovove diljem grada koji i dalje sadrže azbest. Sve ima svoj vijek trajanja, pa tako i ti materijali. Vremenom propadaju i raspadaju se, a čestice koje vjetar raznosi završavaju u našim plućima. U kontekstu moje izjave “da me nije briga”, moramo se zapitati što ćemo sa solinskom javnom plažom Kosica u Vranjicu, koja i dalje služi kao divlji deponij azbesta? Ljudi se tamo ljeti sunčaju i kupaju, djeca se igraju, nesvjesna da su izloženi ozbiljnoj prijetnji po zdravlje. Ili s dječjim igralištem u blizini, izgrađenim na nesaniranom odlagalištu azbesta? A planira se i izgradnja sportskih terena.

Što je s prostorom bivše tvornice Salonit, simbolom borbe protiv azbesta, iz kojeg se i danas ispuštaju štetne čestice u zrak? Ta su žarišta stara desetljećima, no čini se da nikoga nije briga. U tom kontekstu, Brodosplit je postao kolateralna žrtva tuđeg višegodišnjeg nemara. Probudili smo uspavanog zmaja. A možda bi, prema nekima, bilo bolje da je ostao uspavan, pa da se o azbestu ne govori, da sve ostane zakopano. Kao radioaktivna šljaka iz Jugovinila u Kaštelima koja se više nigdje ne spominje. Kao ni tone otpada zakopane u zemlju – poručio je Jurišić dodajući kako sa sigurnošću može reći da će se posao u Brodosplitu obaviti stručno, odgovorno i u skladu s najvišim sigurnosnim standardima. Te da će nadležne državne službe svakodnevno pratiti tijek radova i razinu sigurnosti.

- Na kraju, svi se moramo iskreno zapitati - je li nas doista briga za naš okoliš? Ili govorimo o njegovoj zaštiti samo deklarativno, dok istodobno dopuštamo da godinama postoje nesanirana odlagališta? Zašto, onda, još uvijek nisu sanirana sva odlagališta azbestnog otpada? I zašto ljudi oboljeli od azbestoze nisu dobili odštete, već samo otpremnine? Jer otpremnina označava kraj radnog odnosa, dok odšteta priznaje nanesenu štetu i traži odgovornost – zaključuje Jurišić.





Split: Tomislav Debeljak, vlasnik DIV Grupe | Foto: Milan Sabic/PIXSELL (ilustrativna fotografija)

O poslu koji će se obavljati u škveru Tomislava Debeljaka već su se izjasnili iz Državnog inspektorata koji će tijekom radova obavljati nadzor iz njihove domene, odnosno zaštite na radu prilikom rukovanja opasnim tvarima te zaštiti okoliša. Carinska uprava nam je ranije odgovorila kako postupanja oko 'Moby Drea' nisu njihova nadležnost jer je riječ o robi iz Unije koja se tretira kao domaća roba, a na tu temu se oglasilo i resorno ministarstvo koje, kažu, također nije nadležno.

- Nadležnost Lučke kapetanije, odnosno službenika Ministarstva mora, prometa i infrastrukture odnosi se na zaprimanje najave uplovljavanja broda u Hrvatskom integriranom pomorskom informacijskom sustavu – CIMIS-u te provjere cjelovitosti i valjanosti dostavljenih dokumenata, a koji u slučaju uplovljavanja broda u brodogradilište, ne uključuju dostavu podataka o radovima koji će se obavljati u brodogradilištu. U konkretnom slučaju, sukladno najavi dolaska u CIMIS-u riječ je o uplovljavanju broda u brodogradilište. Plovni objekt 'Moby Drea' te brod 'Sea Dream', koji ga je doteglio, plove pod zastavom Republike Italije i imaju potrebne dokumente za tegljenje i uplovljavanje u luku posebne namjene, odnosno brodogradilište 'Brodosplit'. Ni Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture ni Lučka kapetanija nisu nadležni za nadzor obavljanja radova u brodogradilištu, već je to u djelokrugu rada drugih tijela pa tako i u slučajevima postupanja sa opasnim tvarima. Hrvatska pomorska administracija postupala je i postupa u okviru svoje nadležnosti te ostaje u kontinuiranoj komunikaciji s Obalnom stražom Republike Italije, odnosno Guardiom Costierom – navode iz MMPI-ja.