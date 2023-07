Teo (12) iz Daruvara boluje od rijetke bolesti, a fotoreporteri mu ostvarili najveću želju

Teo i njegov mlađi brat Leon iz Daruvara su jedini u Hrvatskoj koji boluju od rijetkog poremećaja metabolizma koji sprječava tijelo da pretvori određene masti u energiju, međutim unatoč teškoj sudbini, Teu se ostvarila njegova najveća i najdraža želja - posjetio je Pixsellov studio.

- Prvi put je u takvom studiju, bio je jako uzbuđen, toliko da nije ni pokazivao emocije. Tamo je bio sat i pol, gdje je naučio i mnogo toga novog, prije nije znao kako funkcioniraju svjetla i reflektori, a sada mu se i taj san ostvario - rekao je Teov tata Dino Petrl koji nam je otkrio da je njegovom sinu ovakav događaj bio pravo iznenađenje.

- Čim je ušao u zgradu bio je oduševljen. Dali su mu ugovor, dobio je svoju press karticu Pixsella, a za to ništa ranije nije znao. Što se tiče studija sada se prvi puta s tim susreo, posebice s ovako visokom razinom profesionalnosti. I dalje je jako nestrpljiv i uzbuđen zbog svega što mu se trenutno događa - iskren nam je bio Teov tata koji također nije krio svoje oduševljenje.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Nakon što je Mojportal.hr objavio priču o njemu i doista rijetkoj bolesti koja ga prati od rođenja, Teu se svakodnevno događaju, za njega, predivne stvari, a jedna od njih je i upravo i poziv iz agencije PIXSELL koja je spremna Teu omogućiti kroz ovo ljeto potrebne edukacije kako bi postao pravi reporter.

- U njegovoj osmoj godini života se javila ljubav prema fotografiranju kada smo vidjeli njegov mobitel i fotografije koje je on slikao i onda smo ga upisali u fotoklub u Daruvaru gdje je imao dobrog mentora i tako je to sve krenulo. Asim iz Nikona se javio kada je vidio članak o Teu i ta jedna cvjećarka iz našeg mjesta je pokrenula jednu akciju prikupljanja donacija za novu fotoopremu u vrijednosti od 10 000 eura - rekao nam je tata Dino koji je Tea upisao u fotoklub u Daruvaru, međutim on je davno naučio početnički dio. Stoga je Pixsell bio idealan za njegovo daljnje profesionalno usavršavanje te ostvarenje njegovih najvećih snova.

- Posebice obožava fotografirati nogometne utakmice, a najdraži mu je klub Dinamo - rekao nam je njegov tata ističući da je Teo san fotografirati nogometaše poznatog hrvatskog kluba.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Teo je dosad umirao tri puta. Zadnji put prije mjesec dana. Time je majka dvanaestogodišnjeg Tea Petra iz Daruvara započela priču o dječaku koji je već četiri puta gledao smrti u oči. Boluje od rijetke bolesti poremećaja metabolizma za koju nema lijeka. Unatoč tome maleni Teo se svakodnevno veseli fotografiranju te ljepotama koje mu one donose.

- Nema tih napada kao što je to nekada bilo, smanjili smo to stvarno na minimum. Svaka tri mjeseca se prati njegovo stanje na Rebru, kontrolira se, bolest napreduje, ali nije tako rapidno kao što se mislilo da će ići što nam je drago - zaključio je njegov tata koji se nada kako će Teo uz vrhunsku fotoopremu naučiti još mnogo vještina koje će mu omogućiti da živi i radi ono što voli - fotografira predivne prizore svakodnevnog života.