'Teretni prijevoz nije pogođen kao putnički, vlada je pomogla'

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, u povodu zagrebačkog prosvjeda cestovnih prijevoznika ističe kako teretni prijevoz nije pogođen koronakrizom kao putnički, te da je vlada provela niz mjera pomoći

<p>U Ministarstvu priznaju da je sektor prometa, uz turizam, jedan od najpogođenijih, no ističu da prema podacima kojima raspolažu prijevoz tereta nije značajno pao kao putnički.</p><p>Podsjećaju da je vlada od samog početka pandemije donijela niz mjera za pomoć teretnim prijevoznicima.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong> Prosvjed vozača kamiona</p><p>"Neke od tih mjera su donesene i prije same pandemije, poput one o povratu trošarina za teretni prijevoz prema kojima su teretni prijevoznici, prema procjeni, ostvarili oko 240 milijuna kuna povrata. Takvu odluku nije donijela nijedna prethodna vlada", kažu u Ministarstvu.</p><p>Dodaju da su prilikom izrade zakonskih prijedloga i pravilnika vezanih uz teretni promet predstavnici Udruge hrvatskih cestovnih prijevoznika bili prisutni te su njihovi prijedlozi prihvaćeni u najvećoj mogućoj mjeri, kao i da su tijekom lockdowna teretni prijevoznici bili oslobođeni plaćanja dijela naknade za CEMT dozvole.</p><h2>Tražene su mogućnosti otvaranja graničnih prijelaza za sve hrvatske prijevoznike</h2><p>Pored toga, navode u Ministarstvu, odobreni su im značajni popusti za plaćanje autocesta u nadležnosti Hrvatskih autocesta.</p><p>Vezano za zahtjeve prosvjednika među kojima su oslobađanje od parafiskalnih nameta poput pristojbe za radiotelevizijsku pretplatu, naknade turističkim zajednicama te ukidanje obveznog članstva u komorama, iz Ministarstva naglašavaju kako to nije u njihovoj domeni. </p><p>Na najveći problem prijevoznika - uređenje prekograničnog prometa sa Slovenijom - odgovaraju da ograničenja nije donijela Hrvatska, već jednostrano Slovenija.</p><p>Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture je, navodi se, u proteklom razdoblju održalo je niz sastanaka, kako s prethodnim, tako i s novim slovenskim ministrom prometa, gdje su tražene mogućnosti otvaranja graničnih prijelaza za sve hrvatske prijevoznike, ali do sada su jedino omogućene dozvole prijelaza za pojedine dijelove Hrvatske. </p><h2>'Intencija jest da se kamionski promet odvija čim više na autocestama'</h2><p>"Analizirajući današnje poruke pojedinih predstavnika teretnih prijevoznika, stječe se dojam kako je njihova intencija čim više koristiti malogranične prijelaze odnosno koristiti mrežu državnih, odnosno lokalnih cesta i time neizravno pridonositi ugrožavanju sigurnosti prometa i građana. To sigurno nije cilj koji želimo ostvariti. Naša intencija jest da se kamionski promet odvija čim više na autocestama, kako zbog veće sigurnosti tako i zbog zaštite naših građana koji žive uz državne ceste", ističe se u priopćenju.</p><p>Dodaje se da se pripremaju rješenja za unapređenje prohodnosti prometovanja na glavnim graničnim prijelazima te smanjenju čekanja teretnih vozila pri pregledu.</p><p>U Ministarstvu ističu i kako kako okupljanje prosvjednika svakako ne pridonosi trenutnoj epidemiološkoj situaciji, ne dovodeći u pitanje ostvarivanje prava na javni prosvjed.</p><p>Udruga hrvatskih cestovnih prijevoznika i Udruga Glas poduzetnika organizirali su u ponedjeljak ujutro prosvjed koji je sa 150 do 200 kamiona djelomično paralizirao zagrebačke prometnice. </p><p>Vozilo se usporeno uz ostalo na zagrebačkoj obilaznici, po Slavonskoj aveniji, u Dubravi, Branimirovoj ulici, Sesvetama itd.</p>