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ŽELJEZNICA NESREĆA

Teretni vlak iskočio iz tračnica u Münchenu: Vagoni pali s mosta, jedna osoba teško ozlijeđena

Piše Paula Bosančić,
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Teretni vlak iskočio iz tračnica u Münchenu: Vagoni pali s mosta, jedna osoba teško ozlijeđena
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Foto: CHRISTINE UYANIK/REUTERS

Tijekom manevriranja dvaju teretnih vlakova došlo je do sudara, nakon čega je jedan od vlakova gurnut prema rubu mosta te je djelomično pao na cestu

Jedna je osoba zadobila ozljede opasne po život nakon teške željezničke nesreće koja se dogodila u noći s petka na subotu u njemačkom Münchenu, gdje su dva teretna vagona pala s nadvožnjaka na prometnicu ispod njega.

Prema informacijama policije, nesreća se dogodila oko 1.40 sati na željezničkom nadvožnjaku iznad Schleißheimer Straße u četvrti Milbertshofen. Tijekom manevriranja dvaju teretnih vlakova došlo je do sudara, nakon čega je jedan od vlakova gurnut prema rubu mosta te je djelomično pao na cestu.

Fotografije s mjesta događaja prikazuju dramatičan prizor - dva vagona ostala su zaglavljena pod kutom, pri čemu je jedan visio s ruba mosta, dok je drugi završio na prometnici. Krhotine su bile razasute po kolniku na dionici između Frankfurter Ringa i Max-Diamand-Straße.

Two cars of a freight train derailed after a collision and fell off a bridge in Munich
Foto: CHRISTINE UYANIK/REUTERS

Policija je potvrdila da je vlak čiji su vagoni pali bio prazan. Na mjestu nesreće intervenirale su brojne službe, uključujući saveznu i državnu policiju, vatrogasce te hitnu pomoć. U akciju je bio uključen i dron koji je pomagao u procjeni štete i koordinaciji radova.

Uzrok nesreće zasad nije poznat. U istragu je uključen stručnjak za željezničke nesreće koji će utvrditi okolnosti pod kojima je došlo do sudara tijekom manevarskih radnji.

Zbog opsežnih radova na uklanjanju vagona i sanaciji infrastrukture Schleißheimer Straße bila je zatvorena za promet u oba smjera. Policija je najavila da bi radovi mogli potrajati tijekom cijele subote, a moguće i do nedjelje.

Iz Deutsche Bahna poručili su kako nesreća nije utjecala na putnički željeznički promet jer se pogođena pruga koristi isključivo za teretne vlakove.

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