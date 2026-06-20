Teretni vlak iskočio iz tračnica u Münchenu: Vagoni pali s mosta, jedna osoba teško ozlijeđena

Jedna je osoba zadobila ozljede opasne po život nakon teške željezničke nesreće koja se dogodila u noći s petka na subotu u njemačkom Münchenu, gdje su dva teretna vagona pala s nadvožnjaka na prometnicu ispod njega.

Prema informacijama policije, nesreća se dogodila oko 1.40 sati na željezničkom nadvožnjaku iznad Schleißheimer Straße u četvrti Milbertshofen. Tijekom manevriranja dvaju teretnih vlakova došlo je do sudara, nakon čega je jedan od vlakova gurnut prema rubu mosta te je djelomično pao na cestu.

Fotografije s mjesta događaja prikazuju dramatičan prizor - dva vagona ostala su zaglavljena pod kutom, pri čemu je jedan visio s ruba mosta, dok je drugi završio na prometnici. Krhotine su bile razasute po kolniku na dionici između Frankfurter Ringa i Max-Diamand-Straße.

Foto: CHRISTINE UYANIK/REUTERS

Policija je potvrdila da je vlak čiji su vagoni pali bio prazan. Na mjestu nesreće intervenirale su brojne službe, uključujući saveznu i državnu policiju, vatrogasce te hitnu pomoć. U akciju je bio uključen i dron koji je pomagao u procjeni štete i koordinaciji radova.

Uzrok nesreće zasad nije poznat. U istragu je uključen stručnjak za željezničke nesreće koji će utvrditi okolnosti pod kojima je došlo do sudara tijekom manevarskih radnji.

Zbog opsežnih radova na uklanjanju vagona i sanaciji infrastrukture Schleißheimer Straße bila je zatvorena za promet u oba smjera. Policija je najavila da bi radovi mogli potrajati tijekom cijele subote, a moguće i do nedjelje.

Iz Deutsche Bahna poručili su kako nesreća nije utjecala na putnički željeznički promet jer se pogođena pruga koristi isključivo za teretne vlakove.