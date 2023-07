Teror 'vikend-kapetana' na Jadranu: U tjedan dana poginuli su kuhar i nono, tko je sljedeći?

Bio sam za timunom. On je došao pod kutem od 35 do 45 stupnjeva, bila je to nenormalna brzina. U jednom trenutku pogledao sam kroz desna vrata. Uočio sam ga i počeo vikati: 'Ljudi moji, ubit će nas!'. To su moje zadnje riječi. Bilo je gotovo, sve se odvilo u deset sekundi. Nisam imao šanse ništa poduzeti. Kazaljka na satu zaustavila se u vrijeme udara. Bilo je 19.35 sati, potresne su to riječi Tomislava Jakovljeva, kapetana ribarice Mašun, na kojoj je taj dan, 17. srpnja, u 62. godini život izgubio kuhar Vatroslav Ugrinić.