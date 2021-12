Policija je dva tjedna nakon velikog prosvjeda protiv covid mjera na Trgu bana Jelačića u Zagrebu te pokušaja ulaska u zgradu HRT-a privela ljude koje sumnjiči da su poticali na terorizam. U subotu bi trebali biti ispitani u državnom odvjetništvu u Selskoj.

Ante Letica iz Instituta za istraživanje hibridnih sukoba kazao je u Dnevniku Nove TV da su, koliko je vidio, poruke koje smo mogli čuti na prosvjedu i vidjeti na društvenim mrežama vrlo opasne i teške poruke, koje mogu dalje usložniti situaciju u Hrvatskoj. Navodi da je to tako jer se može dogoditi da neki neodgovorni pojedinci, odnosno sljedbenici takvih ideja, uzmu pravdu u svoje ruke i izvrše neka teška kaznena djela koja bi onda potpuno zakomplicirala situaciju u Hrvatskoj.

- Ne želim razmišljati o tome gdje bi nas to odvelo - zaključio je Letica te dodao kako bi posljedice mogle biti vrlo opasne, s obzirom na to da je i kvalifikacija za sada "radna dijagnoza“ policije poticanje na terorizam, što može rezultirati i teškim kaznama, a konačni pravorijek nakon prve radne dijagnoze kad policija završi sve kriminalističke izvide dat će nadležna Državna odvjetništva sukladno kvaliteti materijala i svojoj procjeni, dodao je.

Dodao je da je vrlo teško kontrolirati širenje takvih poruka koje mogu potaknuti na terorizam. U medijima je vidio da su se neke grupe širile nekim društvenim mrežama, što se teško kontrolira.

Pojasnio je i da policija i sigurnosno-obavještajna agencija imaju zakonske ovlasti, svaka u svojoj domeni, kontrolirati i takve mreže.

Policija u ovakvim situacijama ima dvije mogućnosti: prvo kao tijelo progona i otkrivanja otkriti i progoniti počinitelje, organizatore i poticatelje, a druga je preventivna uloga - ovakvim i sličnima akcijama spriječiti druge neodgovorne pojedince koji bi takvim akcijama pokušali slijediti takve nezakonite i protuustavne djelatnosti, pojasnio je Letica.

Na konstataciju kako se nakon napada na Markovu trgu u Hrvatskoj opet spominje riječ terorizam, Letica je kazao kako nas to treba brinuti, jer kroz povijest vidimo da se određene osobe i pokreti u kriznim situacijama svojom agresivnom retorikom i populizmom naštetili ne samo svojim narodima, nego čitavom čovječanstvu.

Takve stvari, naglasio je, u korijenu treba sasjeći, ali i s druge strane dopustiti građanima da slobodno izražavaju svoje stavove i da prosvjeduju u okviru zakona, onako kako su dopušteni.

- S obzirom na situaciju u svijetu, već smo ukazivali na ovakve stvari i mislim da će se one nastaviti. Nadam se da neće doći do nasilja i remećenja javnog reda i mira u širim razmjerima, ali i da neće doći do terorističkih ili sličnih akcija - kazao je Letica.