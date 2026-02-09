FOTO Teška frontalka kod Pakraca: Dvoje u bolnici

Dvije su osobe ozlijeđene u teškoj prometnoj nesreći u ponedjeljak oko 15.30 u Badljevini kraj Pakraca. Frontalno su se sudarila dva auta, a nesreća se dogodila na ravnom dijelu ceste koja vodi od kružnog toka prema Pakracu. Na mjesto nesreće su stigle sve hitne službe, potvrdila je PU požeško-slavonska za Moj portal.

Foto: DVD Pakrac

Članovi DVD-a Pakrac dobili su u 15.28 sati dojavu da se između Badljevine i Kipa dogodila prometna nesreća s više ozlijeđenih osoba.

- Kratkim izvidom po dolasku na mjesto nesreće zatičemo osobu (vozača) prikliještenog unutar vozila. Odradili smo odmicanje volana kako bi oslobodili unesrećenog, te u koordinaciji s djelatnicima HMP Pakrac izvlačimo unesrećenog van vozila - izvijestili su pakrački vatrogasci koji su uklonili i akumulatore s oba vozila.

Foto: DVD Pakrac

Ozlijeđene su vozilom Hitne pomoći prevezli u pakračku bolnicu gdje im je pružena liječnička pomoć.

Foto: DVD Pakrac

Ravnateljica pakračke bolnice Marina Major potvrdila je da su zaprimili dva pacijenta s teškim tjelesnim ozljedama, ali su izvan životne opasnosti. Policija će očevidom utvrditi točan uzrok nesreće.