Obavijesti

News

Komentari 2
INTERVENIRALI I VATROGASCI

FOTO Teška frontalka kod Pakraca: Dvoje u bolnici

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: 1 min
FOTO Teška frontalka kod Pakraca: Dvoje u bolnici
3
Foto: DVD Pakrac

Ravnateljica pakračke bolnice Marina Major potvrdila je da su zaprimili dva pacijenta s teškim tjelesnim ozljedama, ali su izvan životne opasnosti

Admiral

Dvije su osobe ozlijeđene u teškoj prometnoj nesreći u ponedjeljak oko 15.30 u Badljevini kraj Pakraca. Frontalno su se sudarila dva auta, a nesreća se dogodila na ravnom dijelu ceste koja vodi od kružnog toka prema Pakracu. Na mjesto nesreće su stigle sve hitne službe, potvrdila je PU požeško-slavonska za Moj portal.

Foto: DVD Pakrac

Članovi DVD-a Pakrac dobili su u 15.28 sati dojavu da se između Badljevine i Kipa dogodila prometna nesreća s više ozlijeđenih osoba.

- Kratkim izvidom po dolasku na mjesto nesreće zatičemo osobu (vozača) prikliještenog unutar vozila. Odradili smo odmicanje volana kako bi oslobodili unesrećenog, te u koordinaciji s djelatnicima HMP Pakrac izvlačimo unesrećenog van vozila - izvijestili su pakrački vatrogasci koji su uklonili i akumulatore s oba vozila. 

Foto: DVD Pakrac

Ozlijeđene su vozilom Hitne pomoći prevezli u pakračku bolnicu gdje im je pružena liječnička pomoć.

Foto: DVD Pakrac

Ravnateljica pakračke bolnice Marina Major potvrdila je da su zaprimili dva pacijenta s teškim tjelesnim ozljedama, ali su izvan životne opasnosti. Policija će očevidom utvrditi točan uzrok nesreće.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
EKSKLUZIVNO U Vinogradskoj vratili lice ženi stradaloj prije 20 godina: 'Drugi mi nisu pomogli'
REVOLUCIONARAN ZAHVAT

EKSKLUZIVNO U Vinogradskoj vratili lice ženi stradaloj prije 20 godina: 'Drugi mi nisu pomogli'

Slavonka je prije 20 godina pala pod kombajn, kvrge su joj ispunile lice i zaklapale oko, iz drugih bolnica, joj se kažu, nisu povratno ni javili, a tim predvođen dr. Kalousekom i dr. Čulom joj je vratio lice.
FOTO U vlaku koji se zapalio kraj Osijeka bilo je 100 ljudi. Evo što su poručili iz HŽ-a
POSLALI DRUGI VLAK

FOTO U vlaku koji se zapalio kraj Osijeka bilo je 100 ljudi. Evo što su poručili iz HŽ-a

Na stajalištu Dopsin oko 20.15 sati zapalio se vlak koji je vozio na relaciji Slavonski Šamac-Osijek. Iz HŽ-a kažu da se aktivirala oprema za inicijalno gašenje vlaka, ali i da je osoblje saniralo plamen aparatima za gašenje požara. U vlaku je bilo stotinjak putnika koji su izašli iz vlaka, a nitko nije bio ozlijeđen.
UŽAS Pacijentica je preminula nakon operacije kuka u Puli. Operirali je u nedjelju navečer
RUTINSKA OPERACIJA

UŽAS Pacijentica je preminula nakon operacije kuka u Puli. Operirali je u nedjelju navečer

Tijekom operacije je, kako piše portal istra24, došlo do probijanja arterije iza zdjelične kosti, i krvarenja. Ravnatelj pulske bolnice kaže da s enije čekalo s drugom operacijom šivanja arterije

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026