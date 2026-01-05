Teška nesreća kod Bakra: Auto sletio, čovjek završio u bolnici

Jedna je osoba ozlijeđena u prometnoj nesreći koja se u ponedjeljak u večernjim satima dogodila na državnoj cesti DC8, kod vidikovca iznad Bakra, javljaju iz PU primorsko-goranske.

U nesreći je sudjelovalo jedno osobno vozilo koje je sletjelo s ceste, a ozlijeđen je vozač automobila koji je zatim vozilom hitne medicinske pomoći prevezen u KBC Rijeka na Sušaku. Priroda ozljeda još uvijek nije poznata.

Više informacija bit će dostupno po završetku očevida.