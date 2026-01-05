Obavijesti

News

Komentari 0
OČEVID U TIJEKU

Teška nesreća kod Bakra: Auto sletio, čovjek završio u bolnici

Piše Julia Očić,
Čitanje članka: < 1 min
Teška nesreća kod Bakra: Auto sletio, čovjek završio u bolnici
Zagreb: Radi srušenih stabala zatvorena je Sljemenska cesta | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

U nesreći je sudjelovalo jedno osobno vozilo koje je sletjelo s ceste, a ozlijeđen je vozač automobila koji je zatim vozilom hitne medicinske pomoći prevezen u KBC Rijeka

Jedna je osoba ozlijeđena u prometnoj nesreći koja se u ponedjeljak u večernjim satima dogodila na državnoj cesti DC8, kod vidikovca iznad Bakra, javljaju iz PU primorsko-goranske.

NASTALA MATERIJALNA ŠTETA Prometna nesreća u Novom Zagrebu: Sudjelovala četiri vozila, nema ozlijeđenih
Prometna nesreća u Novom Zagrebu: Sudjelovala četiri vozila, nema ozlijeđenih

U nesreći je sudjelovalo jedno osobno vozilo koje je sletjelo s ceste, a ozlijeđen je vozač automobila koji je zatim vozilom hitne medicinske pomoći prevezen u KBC Rijeka na Sušaku. Priroda ozljeda još uvijek nije poznata.

Više informacija bit će dostupno po završetku očevida.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Maduro i supruga u sudnici poručili: 'Nismo krivi. Još uvijek sam predsjednik svoje zemlje'
IZ MINUTE U MINUTU:

Maduro i supruga u sudnici poručili: 'Nismo krivi. Još uvijek sam predsjednik svoje zemlje'

Također je rekao da Kuba, bliski saveznik Venezuele "izgleda kao da je spremna pasti" sama od sebe, bez američke vojne akcije.
UŽAS U BEOGRADU Pretukli Hrvate u novogodišnjoj noći: 'U Zemunu su mi krivo zašili jezik'
FIZIČKI OBRAČUN

UŽAS U BEOGRADU Pretukli Hrvate u novogodišnjoj noći: 'U Zemunu su mi krivo zašili jezik'

U Hrvatsku smo se vratili u petak i onda sam ponovno morala na hitnu jer su mi u bolnici u Zemunu pogrešno zašili jezik pa je bilo potrebno novo šivanje, ispričala nam je ozlijeđena djevojka
DHMZ objavio upozorenje: Evo što nam stiže, snijeg će padati danima, bit će ga pola metra!
ZIMA POKAZUJE ZUBE

DHMZ objavio upozorenje: Evo što nam stiže, snijeg će padati danima, bit će ga pola metra!

Pred Hrvatskom su dani obilježeni snijegom, mećavom i vrlo niskim temperaturama u unutrašnjosti, dok će Jadran pogoditi jaka i olujna bura. Obilna kiša u Dalmaciji lokalno bi mogla uzrokovati bujične i urbane poplave.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026