NASTALA MATERIJALNA ŠTETA
Prometna nesreća u Novom Zagrebu: Sudjelovala četiri vozila, nema ozlijeđenih
Četiri automobila sudjelovala su u prometnoj nesreći u Aveniji Većeslava Holjevca, a prema službenim informacijama, sve je prošlo bez ozlijeđenih. Zagrebačka policija potvrdila nam je kako su dojavu zaprimili oko 13.30 sati te da je na vozilima nastala materijalna šteta.
Iako su na teren pozvani i vatrogasci, za njihovom intervencijom nije bilo potrebe. Kako javljaju iz vatrogasne postrojbe, ljudi su sami izašli iz vozila prije njihova dolaska i nitko nije zatražio pomoć hitne medicinske službe.
Policija na mjestu događaja utvrđuje okolnosti koje su dovele do sudara.
