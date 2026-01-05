Obavijesti

NASTALA MATERIJALNA ŠTETA

Prometna nesreća u Novom Zagrebu: Sudjelovala četiri vozila, nema ozlijeđenih

Prometna nesreća u Novom Zagrebu: Sudjelovala četiri vozila, nema ozlijeđenih
Foto: Čitatelj 24sata

Iako su na teren pozvani i vatrogasci, za njihovom intervencijom nije bilo potrebe

Četiri automobila sudjelovala su u prometnoj nesreći u Aveniji Većeslava Holjevca, a prema službenim informacijama, sve je prošlo bez ozlijeđenih. Zagrebačka policija potvrdila nam je kako su dojavu zaprimili oko 13.30 sati te da je na vozilima nastala materijalna šteta.

Foto: Čitatelj 24sata

Iako su na teren pozvani i vatrogasci, za njihovom intervencijom nije bilo potrebe. Kako javljaju iz vatrogasne postrojbe, ljudi su sami izašli iz vozila prije njihova dolaska i nitko nije zatražio pomoć hitne medicinske službe.

VOZAČ PREVEZEN U BOLNICU Kamion se prevrnuo i zapalio kod Svetog Roka: Autocesta A1 bila zatvorena satima
Kamion se prevrnuo i zapalio kod Svetog Roka: Autocesta A1 bila zatvorena satima

Policija na mjestu događaja utvrđuje okolnosti koje su dovele do sudara.

