Prometna nesreća u Novom Zagrebu: Sudjelovala četiri vozila, nema ozlijeđenih

Četiri automobila sudjelovala su u prometnoj nesreći u Aveniji Većeslava Holjevca, a prema službenim informacijama, sve je prošlo bez ozlijeđenih. Zagrebačka policija potvrdila nam je kako su dojavu zaprimili oko 13.30 sati te da je na vozilima nastala materijalna šteta.

Foto: Čitatelj 24sata

Iako su na teren pozvani i vatrogasci, za njihovom intervencijom nije bilo potrebe. Kako javljaju iz vatrogasne postrojbe, ljudi su sami izašli iz vozila prije njihova dolaska i nitko nije zatražio pomoć hitne medicinske službe.

Policija na mjestu događaja utvrđuje okolnosti koje su dovele do sudara.