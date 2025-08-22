Teška nesreća kod Karlovca: U sudaru dva auta jedan poginuli

Jedan čovjek je poginuo, a dvoje je ozlijeđeno u teškom sudaru dva automobila na turanjskoj obilaznici u Karlovcu, javljaju iz policije.

Promet kolnikom državne ceste D-1 je u prekidu te se odvija obilazno između mjesta Turanj i Cerovac.

Očevid je u tijeku.

Podsjetimo, za lokalce je ta obilazna tzv. crna točka u prometu zbog čestih najtežih nezgoda. Ondje je u travnju u sudaru četiri automobila život izgubilo dvoje, a teško su ozlijeđene još tri osobe. Među poginulima je bio poznati nogometaš Nikola Pokrivač, nekadašnji reprezentativac Hrvatske i bivši igrač Dinama. Tada je igrao lokalnog niželigaša NK Vojnić te se vraćao s treninga.