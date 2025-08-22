Obavijesti

News

Komentari 0
TURANJSKA OBILAZNICA

Teška nesreća kod Karlovca: U sudaru dva auta jedan poginuli

Piše Bogdan Blotnej,
Čitanje članka: < 1 min
Teška nesreća kod Karlovca: U sudaru dva auta jedan poginuli
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL - ILUSTRACIJA

Karlovačka policija dobila je dojavu o teškoj nesreći na državnoj cesti DC-1 oko 20.10 sati. Sav promet se odvija obilazno

Jedan čovjek je poginuo, a dvoje je ozlijeđeno u teškom sudaru dva automobila na turanjskoj obilaznici u Karlovcu, javljaju iz policije.

Promet kolnikom državne ceste D-1 je u prekidu te se odvija obilazno između mjesta Turanj i Cerovac.

SUDAR PET VOZILA FOTO Pogledajte kaos nakon strašne nesreće na A3 i sudara! Kolone su preko 10 kilometara
FOTO Pogledajte kaos nakon strašne nesreće na A3 i sudara! Kolone su preko 10 kilometara

Očevid je u tijeku.

Podsjetimo, za lokalce je ta obilazna tzv. crna točka u prometu zbog čestih najtežih nezgoda. Ondje je u travnju u sudaru četiri automobila  život izgubilo dvoje, a teško su ozlijeđene još tri osobe. Među poginulima je bio poznati nogometaš Nikola Pokrivač, nekadašnji reprezentativac Hrvatske i bivši igrač Dinama. Tada je igrao lokalnog niželigaša NK Vojnić te se vraćao s treninga.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Biograd na Moru - pod vodom. Izbili su i šahtovi: 'Tu je strašno. Ulice su poplavljene...'
POTOP U DALMACIJI

VIDEO Biograd na Moru - pod vodom. Izbili su i šahtovi: 'Tu je strašno. Ulice su poplavljene...'

Petak je u većini krajeva počeo s kišom, a očekuje se nestabilno vrijeme i tijekom ostatka dana
DOZNAJEMO Oboljeli će dvaput ići na vještačenje za inkluzivni dodatak?! 'To je apsurdno'
NEPOPUSTLJIVA BIROKRACIJA

DOZNAJEMO Oboljeli će dvaput ići na vještačenje za inkluzivni dodatak?! 'To je apsurdno'

Kako kaže Suzana Rešetar, predsjednica Udruge Sjena, pozivanje ljudi na ponovna vještačenja i njima su enigma, ali i apsurd za koji naprosto nema ni vremena ni prostora
VIDEO Policija uhitila trojac: Ispred bara u Makarskoj na podu su mlatili Ukrajinca (26)
I NJEGA ČEKA PRIJAVA

VIDEO Policija uhitila trojac: Ispred bara u Makarskoj na podu su mlatili Ukrajinca (26)

Policija nam je odgovorila, kako su uhitili troje muškaraca te se nad njima provodi kriminalističko istraživanje. Ukrajinac je bio s još jednom osobom i nad njima se provodi istraga zbog prekršaja protiv javnog reda

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025