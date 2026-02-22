Obavijesti

SLIJEDI OČEVID

Teška nesreća kod Neorića: Poginuo vozač četverocikla

Teška nesreća kod Neorića: Poginuo vozač četverocikla
ILUSTRACIJA | Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

Nesreća se dogodila oko 14 sati i 45 minuta, a provest će se i očevid, javljaju iz PU splitsko-dalmatinske

Jedna je osoba poginula u prometnoj nesreći koja se u nedjelju dogodila na području Neorića, izvijestili su iz PU splitsko-dalmatinske.

Nesreća se dogodila oko 14 sati i 45 minuta, a smrtno je stradao muškarac koji je upravljao četverociklom.

Na mjestu nesreće provest će se očevid.

