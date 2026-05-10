Sudarila su se dva osobna vozila. Ozlijeđene su dvije osobe, jedna je prevezena u šibensku bolnicu, a druga hitnom helikopterskom službom u Split, rekli su iz policije.
Teška nesreća kod odmorišta Krka, zatvorili A1. Kolona duga 3 km, stigao je i helikopter
Na autocesti A1 došlo je do teške nesreće kod odmorišta Krka, javlja HAK. Trenutno je u prekidu promet između čvorova Skradin i Šibenik u smjeru Dubrovnika. Kolona je duga oko 3 km. Vozila se isključuju na čvoru Skradin (obilazak je državnim cestama DC56-DC33).
- Dojava nam je stigla u 11.01 sati, sudarila su se dva osobna vozila. Ozlijeđene su dvije osobe, jedna je prevezena u šibensku bolnicu, a druga hitnom helikopterskom službom u Split. Težina ozljeda nastradalih nam još nije poznata - rekla je Sanja Baljkas, glasnogovornica PU šibensko-kninske, piše Šibenik.in.
