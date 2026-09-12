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Teška nesreća kod Požege: Automobil sletio s ceste, vozač na mjestu poginuo

Piše 24sata,
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Teška nesreća kod Požege: Automobil sletio s ceste, vozač na mjestu poginuo
Ilustracija policijske intervencije | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
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Na mjestu nesreće slijedi policijski očevid nakon kojeg bi trebalo biti poznato više informacija o okolnostima i uzroku slijetanja vozila s ceste

Vozač osobnog automobila poginuo je u prometnoj nesreći koja se dogodila u Mihaljevcima kod Požege, potvrdila je u subotu Policijska uprava požeško-slavonska.

Prema prvim informacijama policije, osobni automobil sletio je s kolnika u Ulici Stjepana Radića, u blizini škole.

Na mjestu nesreće slijedi policijski očevid nakon kojeg bi trebalo biti poznato više informacija o okolnostima i uzroku slijetanja vozila s ceste.

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