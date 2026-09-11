Teška nesreća kraj Krapine. U sudaru poginuo jedan čovjek

U teškoj nesreći do koje je došlo popodne kraj Krapine poginuo je jedan čovjek, piše Zagorje.com. Kako se navod, do nesreće je došlo oko 17.25 sati, na DC-1.

U sudaru su sudjelovali teretni i osobni automobil, a zbog očevida je za sav promet zatvorena na dionici od Krapine do Podgore Krapinske, a promet se odvija obilaznim pravcima.