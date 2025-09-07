Automobil je izletio s kolnika, a jedna osoba smrtno je stradala. U tijeku je očevid, navodi policija.
ŠOK U BISTRI
Teška nesreća kraj Zagreba. U izlijetanju auta jedan poginuli
Čitanje članka: < 1 min
U teškoj prometnoj nesreći do koje je došlo nešto iza ponoći, poginuo je jedan čovjek, izvijestila je zagrebačka policija. Kako se navodi, do nesreće je došlo oko 0,20 sati u Bistranskoj ulici u Gornjoj Bistri.
Automobil je izletio s kolnika, a jedna osoba smrtno je stradala. U tijeku je očevid, navodi policija.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku