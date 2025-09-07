Obavijesti

News

Komentari 0
ŠOK U BISTRI

Teška nesreća kraj Zagreba. U izlijetanju auta jedan poginuli

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Teška nesreća kraj Zagreba. U izlijetanju auta jedan poginuli
Foto: ILUSTRACIJA - Ivo Cagalj/PIXSELL

Automobil je izletio s kolnika, a jedna osoba smrtno je stradala. U tijeku je očevid, navodi policija.

U teškoj prometnoj nesreći do koje je došlo nešto iza ponoći, poginuo je jedan čovjek, izvijestila je zagrebačka policija. Kako se navodi, do nesreće je došlo oko 0,20 sati u Bistranskoj ulici u Gornjoj Bistri.

Automobil je izletio s kolnika, a jedna osoba smrtno je stradala. U tijeku je očevid, navodi policija.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Užas u Zagrebu: Tijekom poroda blizanaca preminulo dijete u stanu, uhitili Austrijanku (69)
KAZNENO PRIJAVILI PRIMALJU

Užas u Zagrebu: Tijekom poroda blizanaca preminulo dijete u stanu, uhitili Austrijanku (69)

Austrijansku su prijavili za nesavjesno liječenje, nakon što je tijekom poroda blizanaca u stanu preminulo jedno dijete. Žena je bila u stanu u svojstvu ovlaštene primalje
Tisuće Hrvata ostale bez novca, urušila se piramidalna shema!
OGROMNA PREVARA

Tisuće Hrvata ostale bez novca, urušila se piramidalna shema!

Priča o stabilnom prinosu, udvostručenju uloga i novcu koji "samo sjeda na račun" završila je kao klasična Ponzijeva shema. Platforma se urušila, a tisuće Hrvata ostale su bez novca
Dječak (13) koji je htio silovati majku svog prijatelja mogao bi završiti u domu. Neće mu suditi
NIJE KAZNENO ODGOVORAN

Dječak (13) koji je htio silovati majku svog prijatelja mogao bi završiti u domu. Neće mu suditi

Kad dijete nema 14 godina, ono se ne može tretirati kaznenopravno, ali se po rješenju Zavoda za socijalnu skrb uključuje u tretman, bilo kroz instituciju ili izvaninstitucionalnu skrb, kaže socijalna pedagoginja Matea Babić.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025