Teška nesreća na autocesti kod Zagreba! Helikopter došao po ozlijeđenog motociklista

Kolona na autocesti A4 Zagreb-Goričan protezala se kilometrima nakon teške nesreće u poslijepodnevnim satima u kojoj je stradao motociklist. Kako je izvijestila PU zagrebačka, oko dva kilometra prije Popovca, u smjeru Zagreba, sudarila su se dva osobna automobila i motocikl. Jedna je osoba ozlijeđena, a uz policiju je vrlo brzo stigao helikopter Hitne pomoći koji je unesrećenog odvezao u KB Dubrava. HAK je javio kako je kolona između čvorova Popovec i Sveta Helena duga oko tri kilometara. Promet je pušten, no vozi se otežano.

Čitatelji koji su se zatekli na mjestu nesreće kažu kako je stradao motociklist koji je izletio s ceste i završio u ogradi. Promet je stajao oko 45 minuta.

Policija će o svim detaljima izvijestiti nakon očevida.

Foto: Čitatelj 24sata

Foto: Čitatelj 24sata

Lančani sudar

Gotovo u isto vrijeme došlo je do sudara tri automobila na ulazu u Zagreb iz smjera Velike Gorice. Automobili su se sudarili u Aveniji Većeslava Holjevca. Kako javljaju iz policije, nije bilo ozlijeđenih, ali ima materijalne štete.

Foto: Čitatelj 24sata