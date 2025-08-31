Obavijesti

KILOMETARSKA KOLONA

Teška nesreća na autocesti kod Zagreba! Helikopter došao po ozlijeđenog motociklista

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Teška nesreća na autocesti kod Zagreba! Helikopter došao po ozlijeđenog motociklista
Foto: Čitatelj 24sata

Motociklist je stradao na autocesti A4 Zagreb-Goričan kod Popovca. Vrlo brzo se stvorila kilometarska kolona. U drugoj prometnoj, na ulazu u Zagreb, sudarila su se tri automobila

Kolona na autocesti A4 Zagreb-Goričan protezala se kilometrima nakon teške nesreće u poslijepodnevnim satima u kojoj je stradao motociklist. Kako je izvijestila PU zagrebačka, oko dva kilometra prije Popovca, u smjeru Zagreba, sudarila su se dva osobna automobila i motocikl. Jedna je osoba ozlijeđena, a uz policiju je vrlo brzo stigao helikopter Hitne pomoći koji je unesrećenog odvezao u KB Dubrava. HAK je javio kako je kolona između čvorova Popovec i Sveta Helena duga oko tri kilometara. Promet je pušten, no vozi se otežano.

Čitatelji koji su se zatekli na mjestu nesreće kažu kako je stradao motociklist koji je izletio s ceste i završio u ogradi. Promet je stajao oko 45 minuta.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Prometna nesreća 01:56
Prometna nesreća | Video: čitatelj/24sata

Policija će o svim detaljima izvijestiti nakon očevida. 

Foto: Čitatelj 24sata
Foto: Čitatelj 24sata

Lančani sudar

Gotovo u isto vrijeme došlo je do sudara tri automobila na ulazu u Zagreb iz smjera Velike Gorice. Automobili su se sudarili u Aveniji Većeslava Holjevca. Kako javljaju iz policije, nije bilo ozlijeđenih, ali ima materijalne štete.

Foto: Čitatelj 24sata

