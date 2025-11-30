Obavijesti

News

Komentari 0
OČEVID

Teška nesreća: U Cetinskoj krajini poginuo motociklist

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Teška nesreća: U Cetinskoj krajini poginuo motociklist
Policijski automobil | Foto: Patrik Macek/PIXSELL (ilustrativna fotografija)

Prometna nesreća dogodila se u nedjelju oko 14,05 sati. Na mjestu događaja uslijedilo je obavljanje očevida o okolnostima ove prometne nesreće

Vozač motocikla poginuo je u nedjelju prilikom slijetanja s ceste u mjestu Otok u Cetinskoj krajini, izvijestili su iz PU Splitsko-dalmatinske.

Prometna nesreća dogodila se u nedjelju oko 14,05 sati. Na mjestu događaja uslijedilo je obavljanje očevida o okolnostima ove prometne nesreće.

Promet se odvija jednim kolničkim trakom uz regulaciju policije.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Čeka li Hrvate crni Božić? Evo kako Thompson otvara frontu protiv Tomaševića i Plenkovića
DESNICA NA NOGAMA

Čeka li Hrvate crni Božić? Evo kako Thompson otvara frontu protiv Tomaševića i Plenkovića

Thompsonova prijetnja Tomaševiću zbog zabrane koncerta otvara širi politički sukob koji prijeti destabilizacijom Zagreba i testira moć HDZ-a, donosi novi broj tjednika Express u svojoj političkoj analizi
FOTO Po Slavonskoj se opet može voziti u oba smjera. Evo kako se vozi kroz 'premosnicu'
GOTOVI RADOVI KOD VJESNIKA

FOTO Po Slavonskoj se opet može voziti u oba smjera. Evo kako se vozi kroz 'premosnicu'
Bilo je i viška: Susjedi, stigao je pršut od mita, probajte malo...
MIKULIĆ U ISTRAŽNOM ZATVORU

Bilo je i viška: Susjedi, stigao je pršut od mita, probajte malo...

Andrija Mikulić i Dragan Krasić su navodno primili čak 190 tisuća eura mita. Uzeli su i 50-ak kilograma junetine, pršuta i kobasica. Uskok ima 22 svjedoka

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025