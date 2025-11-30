Teška nesreća: U Cetinskoj krajini poginuo motociklist

Vozač motocikla poginuo je u nedjelju prilikom slijetanja s ceste u mjestu Otok u Cetinskoj krajini, izvijestili su iz PU Splitsko-dalmatinske.

Prometna nesreća dogodila se u nedjelju oko 14,05 sati. Na mjestu događaja uslijedilo je obavljanje očevida o okolnostima ove prometne nesreće.

Promet se odvija jednim kolničkim trakom uz regulaciju policije.