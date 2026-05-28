Teška nesreća u Slavoniji: Vozač traktora poginuo pred kućom

Muškarac (84) poginuo je u četvrtak oko podneva u prometnoj nesreći u Rajsavcu, izvijestila je požeško-slavonska policija, navodeći da je upravljao neregistriranim i neosiguranim traktorom kojem je bio pridodan poljoprivredni priključak, za vrijeme dok mu je isteklo važenje vozačke dozvole.

Uključivao se u promet s autobusnog ugibališta te je skretao ulijevo na kolni ulaz, a da se nije uvjerio da tu radnju može obaviti bez opasnosti za ostale sudionike u prometu. U tom trenutku njegovo je vozilo pretjecao 64-godišnji vozač teretnog vozila.

Tom prilikom došlo je do udara prednjeg lijevog bočnog dijela traktora u desnu bočnu stranu poluprikolice. Nakon udara došlo je do prevrtanja i odbacivanja traktora u putni kanal. Kako piše Požega.eu, do nesreće je došlo pred kućom stradalog muškarca.

U prometnoj nesreći 84-godišnjak je smrtno stradao.

Očevidom je rukovodila zamjenica Županijskog državnog odvjetnika iz Slavonskog Broda.

Državna cesta D51 bila je zatvorena i promet se odvijao alternativnim pravcima do 16.45 sati.

Slijedi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu.

