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Teška nesreća u Zagrebu: 'Cestu koriste da vide koliko brzo auto može ići. Divljaju noću...'

Piše 24sata,
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Teška nesreća u Zagrebu: 'Cestu koriste da vide koliko brzo auto može ići. Divljaju noću...'
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Zagreb: Teška prometna nesreća u kojoj je jedna osoba smrtno stradala | Foto: Emica Elvedji /PIXSELL
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Vozilo je sletjelo s kolnika i prepolovilo se, potvrdili su iz PU zagrebačke. Jedna je osoba poginula, a dvije su ozlijeđene

Jedna je osoba poginula, a dvije su ozlijeđene u prometnoj nesreći oko 22 sata u srijedu u Odranskom Obrežu, u Ulici dr. Luje Naletilića. Vozilo je sletjelo s kolnika i prepolovilo se, potvrdili su iz PU zagrebačke. Na teren su izišli i vatrogasci po dojavi, a sve tri osobe su spašavali iz automobila, potvrdili su nam iz JVP Grada Zagreba.

Zagreb: Teška prometna nesreća u kojoj je jedna osoba smrtno stradala
Zagreb: Teška prometna nesreća u kojoj je jedna osoba smrtno stradala | Foto: Emica Elvedji /PIXSELL

- Na mjestu je bilo puno policije, hitne, vatrogasaca. Bili smo u prolazu nakon što se nesreća dogodila, izgledalo je jako strašno. Rekla bih da su u autu bili svi mladi ljudi - priča nam čitateljica koja se našla na mjestu nesreće.

Kako neslužbeno doznajemo, osobu koja je preminula liječnici su na mjestu jako dugo reanimirali. Unatoč nadljudskim naporima timova Hitne, nisu je mogli spasiti jer su ozljede bile preteške.

Zagreb: Teška prometna nesreća u kojoj je jedna osoba smrtno stradala
Zagreb: Teška prometna nesreća u kojoj je jedna osoba smrtno stradala | Foto: Emica Elvedji /PIXSELL

- Ljudi ovom cestom voze nenormalno brzo. Strah me ponekad i izaći jer ovdje nema kamera, upozorenja ni uspornika (postoji samo jedan) koji bi ih natjerali da smanje brzinu. Mnogi ovu cestu koriste kao mjesto za isprobavanje koliko im automobil može brzo voziti. Čuo sam snažan udarac, a kada sam izašao, vidio sam da je automobil bio prepolovljen. Navečer ovdje vozači divljaju automobilima i voze velikim brzin­ama - rekao je Indexu stanovnik i svjedok nesreće koji kaže da tuda jure 120/130 km/h.

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