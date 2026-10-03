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VELIK POŽAR

Teška noć za vatrogasce iz Metkovića i okolice: Vjetar širi vatru, ali kuće su sigurne

Piše Bogdan Blotnej,
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Teška noć za vatrogasce iz Metkovića i okolice: Vjetar širi vatru, ali kuće su sigurne
Foto: Screenshot
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Požar je izbio u kasnim popodnevnim sarima iznad naselja Podrujnica, točnije iznad Čelića. Već tada je bilo zahvaćeno oko 20 hektara površine, a vjetar je u jednom trenutku nosio vatru prema naselju

Požar na brdu Rujnici iznad doline rijeke Neretve ne jenjava. Kako doznajemo, vjetar je okrenuo u večernjim satima i proširio vatrenu liniju prema Kuli Norinskoj, nedaleko od Metkovića. Zasad više ne prijeti kućama, no i dalje je obustavljen promet na državnoj cesti DC62 Kula Norinska-Nova Sela.
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Kako smo već pisali, požar je izbio u kasnim popodnevnim sarima iznad naselja Podrujnica, točnije iznad Čelića. Već tada je bilo zahvaćeno oko 20 hektara površine, a vjetar je u jednom trenutku nosio vatru prema naselju. Kako navode lokalni mediji, riječ je o području na kojem je prije desetak godina već buknuo veliki požar, a ondje prevladava mladi alepski bor.

Na intervenciju je poslano 60 vatrogasaca s 18 vozila, a prema riječima Glavnog vatrogasnog zapovjednika Slavka Tucakovića, aktivirane sve vatrogasne snage oko Metkovića, te Ploča i Slanoga.

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