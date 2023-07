Teška noć za vatrogasce kod Dubrovnika: 'Fronta požara je duga preko pet kilometara'

Iza vatrogasaca je još jedna teška i neprospavana noć zbog požara koji od ponedjeljka navečer bukti u Župi dubrovačkoj.

Vatrena fronta duga je preko 5 kilometara, a od ranog jutra u pomoć zemaljskim snagama pristigla su i dva kanadera.

Prema riječima županijskog vatrogasnog zapovjednika Stjepana Simovića, sinoć se fronta na zapadnoj strani uspjela zaustaviti tako da ne zaprijeti kućama.

- Kuće nisu bile u opasnosti, ali je bilo dosta opasno. Uspjeli smo se oko 4 ujutro na istočnoj strani spojiti s vrhom jer su jedni krenuli odozgo iz Konavala, a drugi odozdo, no imamo još izdimljavanja u konavoskim brdima. Na zapadnom dijelu još imamo vrh do kojega nismo uspjeli doći, za sad nije velik i njega još trebamo sanirati. Uz to ćemo dio koji smo odvojili od kuća gledati potpuno cijevima pokriti, ali vjetar je nevjerojatan. Nije ga bilo, a u 7 kao da je već poludio. Znači, idemo od Buića prema Krstacu – ističe Simović za DuList,

-Nadam se da ćemo ga uspjeti riješiti, ali velika je fronta duga preko pet kilometara – ističe zapovjednik.