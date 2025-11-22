Obavijesti

identitet još nepoznat

Teška prometna kod Varaždina: Sletio s ceste i udario u stablo. Poginuo je na licu mjesta

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

U jednom je trenutku iz neutvrđenog razloga vozač je sletio izvan kolnika na bankinu, a potom u visoko raslinje, gdje je prednjom stranom vozila udario u stablo...

 U prometnoj nesreći na županijskoj cesti 2 029, smrtno je stradao za sad nepoznati muškarac, priopćila je večeras varaždinska policija.

Nesreća se dogodila oko 13.15 sati, a za sada nepoznati muškarac upravljao je osobnim vozilom iz smjera Donjeg Vratna u smjeru Vratno Otoka. U jednom je trenutku iz neutvrđenog razloga sletio izvan kolnika na bankinu, a potom u visoko raslinje, gdje je prednjom stranom vozila udario u stablo. Pritom je poginuo, a smrt je konstatirao liječnik ekipe Zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije, dodaju iz Policijske uprave varaždinske.

Tijelo muškarca je prevezeno na Odjel patologije Opće bolnice Varaždin gdje će se provesti obdukcija, navela je glasnogovornica PU Marina Kolarić.

