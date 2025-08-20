Obavijesti

Teška prometna nesreća blizu Knina: Oduzeo prednost i udario u auto. Putnik (75) je u bolnici

Teška prometna nesreća blizu Knina: Oduzeo prednost i udario u auto. Putnik (75) je u bolnici
Zbog izazivanja prometne nesreće protiv 74-godišnjaka podnosi se kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku, dodali su

Šibensko-kninska policija objavila je detalje prometne nesreće u kojoj je 75-godišnji putnik teško ozlijeđen u mjestu KIjevo blizu Knina.

- Prometna nesreća se dogodila na način da je 74-godišnjak, upravljajući osobnim vozilom zagrebačkih registarskih oznaka, izvršio radnju skretanja u lijevo, a da pri tome nije propustio sva vozila koja dolaze iz suprotnog smjera, te tom prilikom dolazi do sudara s osobnim vozilom splitskih registarskih oznaka kojim je upravljala 72-godišnjakinja - navode iz policije.

Ozlijeđeni putnik iz vozila splitskih registracija završio je u Općoj i veteranskoj bolnici “Hrvatski ponos” u Kninu. 

- Zbog izazivanja prometne nesreće protiv 74-godišnjaka podnosi se kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku - dodali su.

