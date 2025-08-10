Teška prometna nesreća kod Lokava: Poginuo motociklist

U prometnoj nesreći u blizini Lokava u nedjelju je smrtno stradala jedna osoba, izvijestila je Policijska uprava primorsko-goranska. Nesreća se dogodila u 11.10 sati na "staroj cesti" kroz Gorski kotar, na predjelu Špičunak, javila je policija. Prema informacijama s mjesta nesreće, poginuo je motociklist, a u nesreći je sudjelovalo i osobno vozilo. Motociklist je smrtno stradao na mjestu nesreće.

Okolnosti ove prometne nesreće utvrdit će se očevidom koji je u tijeku.

HAK javlja da je promet "starom cestom" kroz Gorski kotar na dionici Kraljev Jarak-Lokve u prekidu zbog ove prometne nesreće.

Zbog povećane gustoće prometa na autocesti Rijeka-Zagreb između čvora Križišće i čvora Šmrika u smjeru Šmrike vozi se u koloni vozila u pokretu uz povremene zastoje. Preporuka je izlaz na čvoru Križišće za vozače koji imaju odredište Crikvenicu ili Novi Vinodolski. dodaje HAK.

I na prilazima Krčkom mostu pojačan je promet u oba smjera, tako da je na krčkoj strani kolona do Njivica, a na kopnenoj je duga oko četiri kilometra.