Muškarac poginuo u prometnoj nesreći kod N. Vinodolskog: ’Ženu smo spasili, u šoku sam’

Jedna osoba smrtno je stradala u nedjelju oko 7 sati u prometnoj nesreći kod Smokvice Krmpotske na Jadranskoj magistrali kod Novog Vinodolskog, prenosi Burin.

U automobilu su bili muškarac i žena, a muškarac je preminuo. Radi se o Hrvatu starije životne dobi, a nije poznato je li mu u vožnji pozlilo ili je smrt posljedica prometne nesreće.

- Ženu smo izvukli živu, bila je uplakana. Bilo nas je osmero koji smo pomagali, a gospodin je nažalost preminuo. Reanimacija nije pomogla. Izvlačili smo ga iz auta, a bio je jak muškarac, jedva smo uspjeli. Još sam u šoku, priča nam čitatelj.

Na teren su izašle sve hitne službe.

- Pozvali smo policiju i vatrogasce, a hitna je došla s helikopterom na mjesto nesreće, dodaje.

Helikopter je sletio na cestu, a kako je javio HAK, cesta je neko vrijeme bila zatvorena za promet. Prema posljednjim informacijama, promet se odvija naizmjenično u jednoj traci.