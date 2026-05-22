Jedna osoba poginula je u teškoj prometnoj nesreći u Supetru na Braču. U nesreći su sudjelovali kombi i osobno vozilo...
UŽAS U SUPETRU
Teška prometna nesreća na Braču: Poginula jedna osoba
Jedna osoba poginula je u prometnoj nesreći koja se u petak oko 14.45 sati dogodila u Supetru na Braču, na raskrižju Ulice kralja Petra Krešimira i državne ceste 114, izvijestila je splitsko-dalmatinska policija.
Prema prvim policijskim informacijama u nesreći su sudjelovali kombi i automobil.
Na mjestu nesreće u tijeku je očevid, a promet je zbog njegovog obavljanja zatvoren za sva vozila na državnoj cesti DC114 na dionici Supetar - Sutivan - Milna.
