Teška prometna u Podgori: Pet ozlijeđenih u sudaru dva auta!

Pet osoba je ozlijeđeno, cesta DC 8 je zatvorena za promet, piše DD.

U nedjelju oko 22 sata u Podgori, u blizini Makarske, dogodila se prometna nesreća u kojoj su sudjelovala dva osobna automobila, javlja Dalmacija Danas.

Pet osoba je ozlijeđeno, cesta je zatvorena za promet, piše DD.

- Zbog teške prometne nesreće na DC8 kod mjesta Podgora zabrana je prometa za sva vozila te se prometuje obilazno kroz mjesto Podgora - pišu iz HAK-a.

