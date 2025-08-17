Teška prometna u Podgori: Pet ozlijeđenih u sudaru dva auta!

U nedjelju oko 22 sata u Podgori, u blizini Makarske, dogodila se prometna nesreća u kojoj su sudjelovala dva osobna automobila, javlja Dalmacija Danas.

Pet osoba je ozlijeđeno, cesta je zatvorena za promet, piše DD.

- Zbog teške prometne nesreće na DC8 kod mjesta Podgora zabrana je prometa za sva vozila te se prometuje obilazno kroz mjesto Podgora - pišu iz HAK-a.