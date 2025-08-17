Sudarili su se kombi i auto na A3, 10 ljudi prevezeno u bolnicu

Zaprimili smo dojavu o prometnoj nesreći na autocesti A3 u smjeru Lipovca, 2 km od izlaza Kutina.. U nesreći su sudjelovala dva vozila, osobno i kombi vozilo, u kojima se nalazilo 12 ljudi. Na mjestu događaja intervenirale su nadležne žurne službe, a HMP je zbrinula čak 10 osoba i prevezla ih u OHBP Sisak.

Napisali su to vatrogasci DVD-a Stružec koji pokriva taj dio autoceste A3 u smjeru Lipovca. Pomogli su im i vatrogasci JVP-a Kutina, koji su došli par minuta ranije te su na kraju zajedno izvlačili ljude.

Kako su izvjestili iz Hrvatskog autokluba, zbog prometne nesreće između čvorova Popavača i Kutina u smjeru Lipovca, vozi se jednim trakom.

Slijedi očevid...