Teško bolesnoj ženi iz Zagreba obećao je 'srediti' lijek. Uzeo novac pa se skrivao od policije

Zagrebački policajci dovršili su istragu nad 37-godišnjim muškarcem kojeg sumnjiče za kazneno djelo prijevare, kojom je oštetio 52-godišnju poznanicu za oko 800 eura. Prema policijskom izvješću, osumnjičeni je od kraja studenoga do početka prosinca 2025. godine u više navrata kontaktirao oštećenu putem poruka, lažno se predstavljajući kao blizak poznanik liječnika kojemu će proslijediti medicinske nalaze teško bolesnog člana njezine obitelji.

Iskoristivši njezinu zabrinutost, doveo ju je u zabludu tvrdeći da može nabaviti alternativni lijek koji će pomoći u liječenju, za što je zatražio 800 eura.

Oštećena mu je 8. prosinca na području Novog Zagreba predala dogovoreni iznos, no lijek nikada nije isporučen, a osumnjičeni je novac zadržao za sebe. Nakon što je shvatila da je prevarena, slučaj je prijavila policiji.

Muškarac se neko vrijeme nije nalazio na području Zagreba kako bi izbjegao otkrivanje, no policija ga je uhitila ciljanim postupanjem po povratku u grad u nedjelju, 11. siječnja 2026. godine. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja predan je pritvorskom nadzorniku, a posebno izvješće dostavljeno je Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu.

Materijalna šteta procjenjuje se na oko 800 eura.