'Teško je bilo ući u ovu Vladu, puno će lakše biti izaći iz nje'

- Prije dvije i pol godine ušli smo u ovu Vladu kako bi mogli omogućiti našim najmlađima da se obrazuju na kvalitetan način, radi reforme obrazovanja i mi to radimo. Onda smo bili kritizirani, bilo je podmetanja, bilo je svega, došli smo do faze kada su na redu učitelji, sve smo učinili do sada i dalje ćemo to raditi - odgovorio je potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva, Predrag Štromar (HNS) na pitanje novinara zna li kada će biti izvanredni izbori, donosi N1.

Na pitanje kako će se djeca obrazovati ako su učitelji u štrajku odgovara da se djeca obrazuju.

- Danas sam ispratio svoje dvije klinke u školu - rekao je.

Na pitanje jesu li dogovorili postizbornu koaliciju sa SDP-om kaže:

- Mi na izbore idemo sami. Bez ikoga. Kad će izbori biti, biti će, da li će biti, kao što sam danas čitao možda u siječnju ili rujnu iduće godine, mi ćemo ići sami na izbor i siguran sam u uspjeh HNS-a na temelju rezultata koje smo ostvarili u zadnje dvije i pol godine.

- Teško je bilo ući u ovu Vladu, ali smo imali svoj cilj. Cilj se ostvaruje. Puno će lakše biti izaći nego ući. Nama je cilj da imamo što bolje obrazovanje. Reforme su nam najbitnije - zaključio je Štromar.