Teško ubojstvo u Koprivnici: Bivšu izbo u svađi oko imovine?

Susjedi su ispričali da se par često svađao, da su galamu i prepirke iz kuće često mogli čuti i na ulici, a kada su bili u dobrim odnosima, zajedno bi šetali gradom

<p>Muškarac (93) koji je osumnjičen za teško ubojstvo bivše supruge ispitan je na Županijskom državnom odvjetništvu. Tijekom dana donijet će se odluka hoćemo li zatražiti kod sutkinje istrage istražni zatvor, kazao nam je u petak glasnogovornik <strong>Darko Galić. </strong></p><p>Podsjećamo da se radi o 93-godišnjem Alojzu Mazureku iz Koprivnice koji je, kako je priopćila policija, 79-godišnjoj bivšoj bračnoj partnerici Vjekoslavi zadao više ubodnih i reznih rana u utorak u prijepodnevnim satima, uslijed čega je nesretna žena odmah preminula. Ubojstvo je otkriveno istog dana oko 15 sati u kući u Omladinskoj ulici u Koprivnici. </p><p>Razgovarajući sa susjedima doznali smo da su partneri i nakon rastave živjeli u istoj kući na broju 13 iz koje su često dopirale svađe koje su mnogi čuli i na ulici. Povremeno su znali, kad su im odnosi bili dobri zajedno prošetati ulicom, tako da su u tim trenucima djelovali poput skladnog para kojemu ništa ne nedostaje. </p><p>U Koprivnicu su se vratili nakon mirovine koje su zaradili u Njemačkoj i bili dosta imućni. Upravo je imovina, kako čujemo, bila kamen spoticanja između Slavice i Alojza i koja je rezultirala svirepim ubojstvom žene koju su svi u ulici poznavali kao srdačnu, urednu, dotjeranu i spremnu da sa susjedima progovori koju riječ. Mlada djevojka koja živi u istoj ulici nam je rekla da je susjedu često znala sretati, dok je Alojza, doista rijetko viđala. U zadnje vrijeme je uglavnom prolazio ulicom u automobilu.</p><p>- Uvijek je bila nasmijana i vesela i spremna na razgovor. Uglavnom sam ju viđala samu. Ponekad su išli i zajedno, ali je to bilo rijetko. Svakih nekoliko dana dolazila je policija jer su se često svađali. Svađa je ponekad bila toliko glasna da smo čuli i na ulicu kad smo prolazili. Nisam mogla povjerovati da će gospodin Alojz otići tako daleko i da će svojoj ženi oduzeti život. To nas je sve zaprepastilo. Vidjela sam na nekim fotografijama da su u stanu imali po zidovima dosta oružja. Od sjekira do noževa, pa vjerujem da je nešto iz tog arsenala upotrijebljeno – ispričala nam je 19-godišnja djevojka. </p><p>Druga susjeda je gotovo svaki dan oko 11 sati sretala Vjekoslavu kad je išla u trgovinu po kruh. Kazala nam je kako je Slavica bila izdaleka prepoznatljiva jer je uvijek kad su vremenski uvjeti to dopuštali na glavi nosila veliki šešir. Te je uz pozdrav znala reći "sad smo se zbudili i idem po kruh". Žena u ranim 50-tim godinama je rekla kako će svima u ulici nedostajati dobar i vedar duh susjede Slavice. Dodala je kako je i nju kao i sve mještane tog dijela Koprivnice šokiralo ubojstvo. </p>