Infektolog Goran Tešović u razgovoru za N1 rekao je da mora postojati generalna percepcija da je cjepivo ovog trena jedini izlazak iz krize.

- Naravno da se nikad svi neće cijepiti i uvijek postoje oni koji se neće cijepiti pa tako i u ovoj situaciji. Naš cilj nije da se cijepi 100% populacije jer se pandemiju može kontrolirati i s manje - rekao je.

Tešović tvrdi kako AstraZenecu prati određena nesreća, ali kako se kroz kliničke studije pokazala učinkovitost tog cijepiva i kako su nuspojave vezane uz to cijepivo izrazito rijetke.

- Sada vidimo da postoji nuspojava koja je iznimno rijetka i neki ljudi s njom su preminuli. To je jako važna informacija i EMA je to danas vrlo uvijeno objavila, ali to je važno kako bismo u stručnim krugovima prekinuli raspravu je li to nuspojava ili nije. Dobili smo signale da nuspojava koja je iznimno rijetka postane još rjeđa. Znamo da se ta nuspojava javila većinom kod ženskog spola i kod mlađih. Neke zemlje su već počele AstraZenecu koristiti za cijepljenje starijih od 65 godina - rekao je Tešović.

Tešović kaže kako je situacija s bolnicama u Zagrebu i Primorsko-goranskoj županiji loša i kako bi se moglo razmisliti o tome da se djeca u školu vrate tjedan dana kasnije od planiranog.

- Klinika za infektivne bolesti je ispunila svoje kapacitete, a i u KB Dubrava je velik broj hospitaliziranih što znači da je velik broj zaraženih i u Zagrebu”, rekao je. Ipak, navodi kako vi u sljedećih nekoliko dana trebala biti objavljena projekcija krivulje zaraženih i da to daje nekoliko dana da se odluči o mogućim novim mjerama. Recimo, ja bih za početak razmislio može li se početak nastave odložiti za barem tjedan dana - zaključio je Tešović.