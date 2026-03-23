POVIJESNI PORAZ SDP-A Zeleni po prvi put osvojili München!

Glavni bavarski grad München imat će prvog gradonačelnika iz redova Zelenih u svojoj povijesti. Stranački kandidat Dominik Krause (35) u nedjelju je na izborim pobijedio dugogodišnjeg socijaldemokratskog (SPD) gradonačenika Dietera Reitera (67) s 56,4% prema 43,6% glasova, pokazali rezultati.

Izbori za gradonačelnika u bavarskoj prijestolnici bili su drugi težak udarac SPD-u, koji je u nedjelju izgubio i na pokrajinskim izborima u Porajnju-Falačkoj. SPD je Münchenom, koji je dom nekih od najvećih i najuspješnijih njemačkih tvrtki poput BMW-a, Siemensa i Allianza, dominirao u gotovo cijelom poslijeratnom razdoblju. Reiter je rekao da je nedjelja bila posljednji dan njegove političke karijere.

"To je to od mene", rekao je gradonačelnik koji je vodio grad od 2014.

U izbornom stožru Zelenih bilo je veliko slavlje.

„Hvala Münchenu na ovom velikom povjerenju. Osjećam se vrlo počašćeno“, rekao je Krause.

Zeleni kandidat u kampanji se puno više usredotočio na pitanja poput rješavanja nedostatka stambenog prostora i visokih najamnina te se zalagao za novi zamah u gradskoj politici.