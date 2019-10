'Teže je bilo odlučiti da uđemo u koaliciju, nego iz nje izaći'

Dan nakon još jednog ultimatuma HNS-a, ovog puta oko povećanja plaća učitelja i nastavnika, postavilo se pitanje je li ugrožena koalicija i hoće li HNS izaći iz koalicije. Milorad Batinić (HNS) kazao je da su jučer manje više odgovorili na sva ta pitanja.

- Ne odstupamo ni milimetra od našeg zahtjeva, koji smatramo više nego opravdanim i o njemu govorimo od početke realizacije obrazovne reforme - kazao je.

Ranije je premijer Andrej Plenković najavio da ne pristaje na ultimatume te se ostavilo pitanje je li izlazak neminovan.

- Ne radi se o ultimatumu, to ću ponavljati uvijek. U strategiji obrazovanja piše, a vjerujem da je predsjednik Vlade upoznat s time, da treba povećati ne samo standard nego i da treba poboljšati uvjete rada učitelja. Naš zahtjev za koeficijentima je dio strategije i obrazovne reforme i o tome komuniciramo od svibnja - rekao je Batinić.

I dok premijer ne vidi razloge za štrajk učitelja i nastavnika, predsjednik Kluba HNS-a poručuje:

- Mislim da bi onda više trebao s njima razgovarati on osobno, a ne slati izaslanike - rekao je.

Na pitanje može li si HNS priuštiti izlazak iz vladajuće koalicije i kakva bi im bila politička budućnost, Batinić je odgovorio:

- Puno je bilo teže donijeti odluku da uđemo u ovu koaliciju, nego iz nje izaći - poručio je.

I dok Plenković smatra da je povećanje od 4 posto, koje Vlada nudi razumno i dovoljno, Batinić kazao je da se treba malo pojasniti strukturu o čemu se govori.

- Linearno povećanje od dva posto kompletno u javnom sektoru, a šest posto da se povećaju koeficijenti složenosti poslova, koji je vezan. U strategiji i obrazovnoj reformi što je potvrdila i EK da se moraju izjednačiti koeficijenti učitelja s ostalima u tome rangu, to je ono što tražimo. Tu se ne govori samo o povećanju od četiri posto. Ovisno je što, to je stvar sindikata. Mi tražimo povećanje koeficijenta koji je vezan za kvalitetnu provedbu obrazovne reforme - kazao je.

Batinić je stava da u proračunu postoji novac za njihove zahtjeve, kao što je postojao za mnoge druge stvari koje po njima nisu toliko prioritetne. Nije želio spominjati na što se sve trošio novac i koliko ga je izgubljeno u nerealizaciji određenih europskih projekata. Napomenuo je da je obrazovna reforma provedena europskim novcem.

- Ako sada nećemo stimulirati učitelje i nastavnike, omogućiti im provedbu kvalitetne kurikularne reforme, bojim se da ćemo padati na ljestvici konkurentnosti - kazao je.

Kritike Milana Bandića na račun ministrice Divjak teško mu je komentirati, jer kaže, on se čak ni ne potrudi, kad govori o nečemu, da sazna odakle se nešto financiralo.

- Ponovit ću da se obrazovna reforma financirala europskim novcem i da hrvatske građane nije koštala ni lipe. Mislim da bi Bandiću bolje da se informira pa možda ne bi izlazio takvim impresijama - kazao je.

Na tvrdnju zagrebačkog gradonačelnika da će HNS posljednji izaći iz koalicije, jer im se "sviđaju foteljice", Batinić uzvraća:

- Malo je kontradiktorno da Bandić govori o foteljicama . To može prodavati nekom drugom. Mi smo bili jučer jasni, potez je na premijeru Plenkoviću - kazao je.

Postavilo se i pitanje treba li ići u reviziju povlaštenih mirovina. Batinić je rekao da su oni na koalicijskom sastanku, kada je razgovaralo o reformi mirovinskoj sustava, predlagali da se one izdvoje iz mirovinskog fonda odnosno da se iz njega isplaćuje samo onaj dio koji je uplaćen u sustav iz rada, a ostalo da država formira poseban fond.

- Žao mi je što se to nije dogodilo. Mi ćemo to sada u raspravi o izmjenama zakona predložiti. Bilo bi poželjno i pohvalno, ako bi to ministar i Vlada prihvatili. Kod umirovljenika i građana vlada uvjerenje da mirovine nisu pravedne i mislim da je to način da se ispravi - kazao je Batinić.