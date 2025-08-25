Za kupnju nekretnine i uz kredit treba imati dobru dodatnu ušteđevinu, a istovremeno cijene nekretnina su otišle u nebo: Plaća mi je narasla, ali cijene su rasle više. I ne mogu vjerovati što me je prodavač stana tražio...
Teže je doći kredita za stan, oni s prosječnom plaćom trebaju dodatni novac. Ali ima i iznimka
Kad su cijene bile niže, nisam si mogao priuštiti stan zbog niske plaće. Sad mi je plaća narasla, ali opet nedovoljno jer su cijene stanova drastično skočile. Sad mogu dobiti i manji kredit zbog novih pravila, pa ćemo supruga i ja morati dizati i nenamjenski kredit za stan. Posebno je teško s novogradnjom jer nas je jedan investitor za stan od 175.000 eura tražio 60.000 eura pologa, a taj novac nemamo ušteđen. A ako dignemo kredit za polog, onda nam pada kreditna sposobnost zbog novih pravila, prepričava nam muke traženja stana u Zagrebu jedan mladi čitatelj koji se nedavno vjenčao i sa suprugom napokon želi izaći iz podstanarstva i imati svoj krov nad glavom.
