<p>Bilo bi jako nezahvalno prognozirati što će s virusom biti na jesen. Ono što mi u svojim istraživanjima ovdje u Njemačkoj vidimo, jest da se na virusu dogodila samo jedna mutacija, i koliko god špekulacija o promjeni virusa bilo, dokaza za to - nema, kaže prof. dr. sc. <strong>Luka Čičin-Šain </strong>s Helmholtz centra za infektivna istraživanja u Braunschweigu. Na čelu je tima stručnjaka koji rade na lijeku za Covid-19. Prepoznali su antitijela koja sprečavaju da novi koronavirus SARS-CoV-2 uđe u stanicu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEOVIJESTI: Prijeti nam širenje virusa kao u Srbiji?</strong></p><p>Ali jedno je sigurno, kaže ovaj virolog. Težina i tijek bolesti ovise jako i o količini virusnih čestica koje uđu u nas, zato su sad nešto slabiji simptomi. Više smo vani, prostorije u kojima boravimo više se provjetrava, tih je čestica manje. </p><h2>'Nije isto uđe li u organizam sto, ili tisuću čestica virusa'</h2><p>- Virus se nije promijenio, ali naš odnos prema njemu jest. Dakle, čak i oni najnediscipliniraniji, koji misle da su 'face' i 'najpametniji na svijetu' jer masku ne nose, ili je nose na bradi, održavaju veću distancu s drugim ljudima, više peru ruke i slično. Na početku nismo ništa od toga činili, i zarazili bismo se većom dozom virusa. Sad, kad smo udaljeniji jedni od drugih, kad ipak nosimo masku, količina virusa koja ulazi u organizam je manja, pojašnjava virolog. To pravilo, dodaje, vrijedi za sve viruse i bakterije pa nije isto, pojašnjava, uđe li, ilustrativno, sto ili tisuću čestica. </p><p>- Zato su na početku, u bolnicama, umirali mladi liječnici i sestre, jer su bili u bliskom kontaktu s pacijentima, kojima je kod intubiranja izlazilo jako puno virusa. A nisu nosili niti maske. Sad se intubiranje radi potpuno drukčije, zaštićenije, jer se zna što može izazvati, kaže virolog. </p><p>Ljudi koji sad prenose infekciju, zaključuje, zbog male količine virusa nemaju težu bolest, čak nikakve simptome pa onda s malo virusnih čestica zaraze i druge oko sebe. </p><p>Na pitanje što se događa na ovim našim prostorima, otkud takva virusna "buktinja", dr. Čičin-Šain odgovara kako očito nismo dovoljno disciplinirani u mjerama koje nam jedine zasad mogu pomoći.</p><p>- Ovdje u Njemačkoj isto raste broj zaraženih, ali ne u takvome valu. Nema vjenčanja s puno ljudi, mnogobrojnih skupova, to je i dalje zabranjeno. Obavezno je i nošenje maski, toga se ovdje ne pridržava jako mali broj ljudi, zato je situacija bolja, zaključuje znanstvenik. </p>