Zarazili se pa pisali ispite: 'Nismo znali da smo zaraženi'

Čim smo saznali da smo zaraženi, odmah smo obavijestili sve ljude s kojima smo bili u kontaktu i nazvali fakultet. Oni su odmah reagirali i postrožili mjere, kaže nam student Tehničkog fakulteta u Rijeci

<p>Brat i ja bili smo na maturalnoj zabavi u ponedjeljak 30. lipnja. Nismo imali nikakvih simptoma niti smo sumnjali da smo pokupili virus. U međuvremenu smo išli polagati ispite na Tehničkom fakultetu u Rijeci, kada smo saznali da smo zaraženi, priča nam mladić obolio od korona virusa, čiji su podaci poznati redakciji.</p><p>Simptome su počeli pokazivati u petak kada im se javila temperatura i kašalj. Ubrzo je iste simptome dobila i njihova majka.</p><p>- Prvo nismo htjeli dizati paniku jer su se simptomi javili odjednom u petak, bez ikakvih simptoma prije. No već u subotu sam dobio veću temperaturu i odlučili smo odmah u nedjelju otići na testiranje - kaže.</p><p>S liječnicima u KBC Sušak dogovorili su tesitranje, a pozitivne rezultate dobili su odmah u ponedjeljak. Budući da je majka nezaposlena te se nije u međuvremenu kretala izvan kuće, dečki su odmah sjeli i popisali osobe s kojima su bili u kontaktu kako bi im javili da su zaraženi, a tako su i zaključili da su se zarazili na maturalnoj zabavi.</p><p>- Odmah sam kontaktirao kolege s kojima sam pisao ispit, a onda smo i službeno obavijestili fakultet koji je odmah reagirao - kaže.</p><p>To nam je potvrdio i prof.<strong> Duško Pavletić</strong>, dekan Tehničkog fakulteta u Rijeci.</p><p>- U ponedjeljak navečer saznali smo za situaciju te smo u utorak ujutro krenuli sa savjetovanjem s epidemiolozima o postupanju sa situacijom. Uz sve što je bilo propisano, mi smo nakon toga dodatno pooštrili mjere na fakultetu - kaže.</p><p>Naime, kako nam je potvrdio i naš sugovornik, fakultet se pridržavao svih epidemioloških mjera prilikom polaganja ispita. Uz obvezne maskice i dezinficijens, studentima se prije ulaska u zgradu mjeri temperatura, a broj ispitanika u jednoj učionici je smanjen na 20 posto od punog kapaciteta.</p><p>Nakon ispita, učionica se zaključava, provjetrava i dezinficira na sat vremena, kako bi sljedeća grupa mogla doći unutra. S obzirom na to, u utorak su na sastanku proširenog kolegija na fakultetu, dogovorili da će se ostatak ispita iz trenutnog ispitnog roka, bez obzira na situaciju, održati na fakultetu.</p><p>- Jasno nam je da je ova situacija dovela do toga da dio studenata ima strah za polaganjem ispita uživo i nesigurnost pri dolasku, pa smo odlučili ponuditi još jedan dodatni ispitni rok koji će biti omogućen svima onima koji se sada ne odluče doći ili smataju da ne mogu iz bilo kojeg razloga - kaže dekan. </p><p>Dodatni ispitni rok održat će se u razdoblju između 24. i 28. kolovoza, kada će biti jasnije kakva će biti epidemiološka slika. Ukoliko ona bude nepovoljna za držanje roka uživo, razmislit će o daljnjim opcijama polaganja ispita.</p><p>Osim toga, dekan naglašava da će se osim dodatnog roka, dodatno prilagoditi novonastaloj situaciji.</p><p>- Svim studentima koji su bili u samoizolaciji, zaraženi korona virusom ili ukoliko su zbog bolesti nešto na fakultetu propustili, njihovu ćemo situaciju posebno sagledati i omogućiti im da to nadoknade.</p><p> Svakako ćemo svakom studentu omogućiti da uspješno završi akademsku godinu, ako je razlog bio vezan uz pandemiju korone. U utorak smo po donošenju odluke o tome obavijestili sve studente, a o pooštrenim mjerama i sve djelatnike fakulteta. Nije nam drago da smo se našli u ovoj situaciji, ali prema njoj smo postupili najbolje i najbrže što možemo - zaključio je dekan.</p>