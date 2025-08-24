Sudovi su devedesetih godina imali hrabrosti odbaciti optužnicu protiv novinara koji su pisali o korupciji u vladi i u Tuđmanovoj vlasti, podsjeća Klauški u novom broju tjednika Express...
Thompson je probudio uspavani DORH i preuzeo kontrolu
Tajming često govori više od svega. Nešto više od mjesec dana nakon što je predsjednik Vlade Andrej Plenković osobno, u pratnji djece i ministara, došao po autogram i fotografiju pjevača Marka Perkovića Thompsona uoči njegova kleronacionalističkog mitinga na Hipodromu, Općinsko državno odvjetništvo napokon je, poslije duge četiri godine, podiglo optužnicu protiv novinarke Danke Derifaj zbog njezina navodnog upada na Thompsonovu terasu.
