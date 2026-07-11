Thompson je za ovrhu (ne)spreman: Država će mu prisilno skinuti s računa 6630 €

Država je pokrenula ovrhu protiv pjevača Marka Perkovića Thompsona, doznaje Express iz Državnog inspektorata. Cijeli ovaj slučaj počeo je krajem studenoga 2025., kad su u TV emisiji “Provjereno” objavili prilog o objektima na zemljištu u pjevačevim rodnim Čavoglavama za koje je navedeno da su sagrađeni bez potrebnih dozvola. Nakon medijskih objava reagirao je Državni inspektorat, koji je pokrenuo inspekcijski nadzor kako bi utvrdio postoje li povrede propisa iz područja građenja.