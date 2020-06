Thompson može vikati ZDS, a on ne: 'Ja sam Hrvat, a ne ustaša!'

Sud je odlučio da Thompson smije vikati 'Za dom spremni' u Čavoglavama. Makarski pjevač Mario Roso je kažnjen zbog istog pozdrava u istoj pjesmi

<p>Thompson smije nekažnjeno vikati 'Za dom spremni' prilikom izvođenja Čavoglava. S druge strane, makarski pjevač Mario Roso kažnjen je zbog vikanja 'Za dom spremni' prilikom izvođenja Čavoglava. Kako to?</p><p>Pala je odluka. Visoki prekršajni sud na općoj sjednici sudaca zauzeo je pravno stajalište da poklič ‘Za dom spremni’ na početku pjesme 'Bojna Čavoglave' Marka Perkovića Thompsona nije prekršaj protiv javnog reda i mira. Odnosno, nije prekršaj kad ga Thompson izvikuje u pjesmi.</p><p>Razumljivo, ova odluka izazvala je buru u javnosti. Naime, Ustavni je sud u više navrata jasno dao do znanja da je taj pozdrav neprihvatljiv zbog povezanosti s ustaškim režimom. Možda najpoznatiji primjer je onaj Joea Šimunića koji je 2013. nakon utakmice s Islandom urlao ‘Za dom spremni’. FIFA ga je kaznila i suspendirala, kaznio ga je i Visoki prekršajni sud, a kad se Šimunić žalio Strasbourgu, oni su odbili uopće raspravljati o njegovoj tužbi protiv Hrvatske.</p><p>S druge strane, makarski pjevač Mario Roso fasovao je novčanu kaznu od Visokog prekršajnog suda zbog vikanja ‘Za dom spremni’ prilikom izvođenja Bojne Čavoglave. Istog pozdrava u istoj pjesmi kojeg Thompson, eto, smije izvikivati.</p><p>Roso je oduševljen odlukom.</p><p>- Hvala Bogu, došlo je kako sam i ja zamišljao. Bilo mi je čudno da je za ikakvu osudu pjevati Čavoglave i to onako originalno, a da to itko zamjeri. To mogu zamjeriti samo nekakve neprijateljske države, tipa Srbija s kojom smo ratovali. Samo oni mogu zamjeriti takvom pjevanju - smatra Roso.</p><p>Ne vidi u čemu je problem sa zloglasnim pozdravom na početku pjesme.</p><p>- Meni je bilo čudno da država to može zamjeriti. Kao djeca smo uvijek pjevali Čavoglave po ulici i nosili zastave. I sad odjednom se to ne smije pjevati. Volio bih znati od koga je to krenulo. Za dom spremni je sastavni dio te pjesme. Hoćemo vikati: ‘Dobra večer, dragi gosti’ i onda krenuti ‘U Zagori na izvoru rijeke Čikole...? - čudi se pjevač.</p><h2>Roso ide na sud</h2><p>Ražestilo ga je nerazumijevanje prema notornom pozdravu.</p><p>- Volio bih te naše čelne zapovjednike hrvatske države jednim dijelom nekako kazniti što su dozvolili da se to uopće može osuditi. Volio bih da kazne hrvatsku državu jer su dozvolili toj nekoj drugoj struji da to osudi - ljuti se Roso.</p><p>Najavio je i sudske akcije kako bi sprao ljagu sa svog imena. Nema smisla da ga se kažnjava zbog nečega što je kod drugih dopušteno.</p><p>- Morat ćemo tražiti zadovoljštinu na sudu, morat će se okriviti država jer bez toga ne ide. Ja sam sa svojim odvjetnikom već u kontaktu i idemo postupno. Volio bih oprati mišljenje ljudi da sam ja ustaša. Nešto će se morati poduzeti. Ja sam Mario Roso, Hrvat, a ne ustaša. Dan danas me ljudi na ulici pozdravljaju sa ‘Za dom spremni’ - kazao nam je Mario Roso, Hrvat, a ne ustaša.</p>