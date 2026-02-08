Thompson na turneji: Zazivao izbore u Zagrebu i Zadru, a u Rijeku bi im poslao Isusa....

Marko Perković Thompson već godinama svoje koncerte ne koristi isključivo kao glazbene nastupe nego ih pretvara u platformu za iznošenje svojih političkih, ideoloških i svjetonazorskih poruka. To se ponovno moglo vidjeti tijekom njegove dvoranske turneje po Hrvatskoj, koju je počeo 21. studenog.

U okviru turneje Thompson je nastupio u petak navečer u riječkoj Dvorani mladosti pred nekoliko tisuća posjetitelja, na prvom od dva koncerta koja je imao dan za danom. Na koncertu se govorilo o domovini i vjeri, a izvođači su poručili da gradu Rijeci i Primorsko-goranskoj županiji "treba Isus", jasno uvodeći vjersku poruku u koncertni nastup.

Ta je izjava potaknula i riječku gradonačelnicu na reakciju.

O fašizmu i komunizmu

Gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić u izjavi za RTL rekla je da Isusovu baštinu u Rijeci ljudima najbolje uspijeva približiti riječki nadbiskup, a Thompsonu je savjetovala da se drži pjevanja jer svojim pokličem, kako kaže, potiče podjele i šteti hrvatskom društvu.

Na drugom koncertu u Rijeci Thompson je otvoreno govorio o nacizmu i fašizmu, ističući kako on tim ideologijama ne pripada. Publika mu je uoči pjesme "Bojna Čavoglave" skandirala i tražila da otpjeva "Anicu, kninsku kraljicu". Tom je prilikom Thompson izjavio kako mladi prepoznaju pjesme iz Domovinskog rata te ih pozvao da ne dopuste da se njima manipulira. Odbacio je etikete koje mu se, kako kaže, prišivaju, poručivši: "Nismo mi fašisti ni nacisti, to osuđujemo. Fašizam je napravio zla, ali je i komunizam. Ali ovaj narod je kršćanski narod koji zna praštati."

Sličan obrazac ponovio se i krajem prosinca u krcatoj Areni Zagreb, kad se Thompson usred koncerta obratio publici prije izvođenja pjesme "Bojna Čavoglave" i komentirao odluku gradskih vlasti da mu ne odobre dodatni koncert. Tom je prilikom oštro napao zagrebačku vlast, nazvavši je "ekstremno lijevom sektom", te pozvao publiku da se takvim odlukama suprotstavi demokratskim putem, putem izbora, pa čak i izvanrednih izbora. U publici je pritom počelo skandiranje "U boj, u boj...".

Thompson je i na nastupu u Zadru isticao političke poruke, rekavši publici kako se država danas ne brani krvlju nego demokracijom. Otvoreno je pozvao mlade da se uključe u politiku te naglasio da je izlazak na izbore domoljubni čin. “Onaj tko ne izlazi na izbore, nije ga briga za Hrvatsku”, rekao je jasno koristeći koncert kao sredstvo političke mobilizacije. 