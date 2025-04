Thompson pjeva, smještaj divlja pa hoteli uzimaju oko 600 € za noć! Ljudi iznajmljuju i garaže!

Na dan koncerta Marka Perkovića Thompsona u Zagrebu, 5. srpnja, u metropoli je popunjeno 98 posto svih kapaciteta, dok su oni manji gradovi u okolici poput Zaprešića, Sesveta, Dugog Sela pa i Jastrebarskog na 100 posto popunjenosti. U Samoboru je u ovom trenutku na stranici Booking.com samo jedan raspoloživi objekt, dok je u Velikog Gorici čak 97 posto kapaciteta već puno.

Oni koji su ostali slobodni cijene su na taj povećali tri do čak sedam puta. Tražili smo smještaj za dvije osobe, jedno noćenje na sam dan koncerta.

Hotel Sheraton nudi noćenje sobi za dvoje za 597 eura. Idući vikend, odnosno noćenje sa subote na nedjelju stoji 139 eura što je četiri puta niža cijena. Slično je i u hotelu Westin gdje je na dan Thompsonova koncerta cijena 587 eura, dok je vikend iza noćenje 134 eura. Slične su cijene i u hotelu u Velikog Gorici.

Dugopolje: Thompson održao koncert na prepunom stadionu Hrvatskih vitezova | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL (ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA)



Čak su i hosteli, koji inače slove za najjeftiniju opciju, drastično podignuli cijene. U hotelu na Gornjem Gradu, u sobi s dva odvojena kreveta, što je za u svijetu hostela rijetkost jer je obično više ležajeva u sobi, može se prenoćiti za 531 euro. Kupaonica je zajednička s ostalim sobama, ali zato je cijena u rangu s hotelima s četiri ili pet zvjezdica. Ta ista soba vikend iza stoji 80 eura što znači da su na dan koncerta cijenu ušesterostručili.

U Samoboru smo pronašli samo jedan raspoloživi objekt, no on doduše nudi o pomoćni ležaj pa tako u njemu za cijenu od 355 eura mogu noćiti tri osobe. U istom objektu regularna cijena tijekom vikenda je 65 eura za noć.

Jedan od skupljih koji smo pronašli je apartman u Dubravi koji može primiti četiri osobe. Na dan koncerta noćenje u njemu je 1320 eura, dok je u subotu tjedan dana kasnije noćenje 180 eura. Najjeftinija opcija je u ovom trenutku apartman na Maksimiru za dvoje gdje se može prenoćiti za 350 eura, no primjerice, ni jedan drugi datum za taj objekt nije raspoloživ tijekom srpnja i kolovoza pa tako ne možemo znati kakva mu je inače cijena.

Foto: facebook screenshot

Kako bi se osigurali na vrijeme, mnogi traže bilo kakav smještaj i preko društvenih mreža.

Generalno gledajući, vikend iza koncerta na Hipodromu na Bookingu ima gotovo 1000 slobodnih jedinica, a najjeftiniji smještaj za dvije osobe u hostelu može se naći već za 35 eura za noćenje, dok se u privatnom smještaju može prespavati već za 50 eura.