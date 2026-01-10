Obavijesti

KONCERT U ISTRI

Thompson u Poreču viknuo 'Za dom', publika: 'Spremni'!

Foto: Marko Perković Thompson/Facebook

Dio građana i udruga usprotivio se održavanju koncerta, potpisivala se i peticija, ali Poreč je odlučio kako će se koncerti održati.

Glazbenik Marko Perković Thompson u subotu u dvorani Žatika održao je prvi od dva koncerta u Poreču. Dvorana je rasprodana, Thompsonovi obožavatelji uoči koncerta zagrijavali su se po gradskim ulicama pjevajući njegove hitove.

Bojna Čavoglave nije prošla bez zds pokliča zbog kojeg je pjevaču zabranjeno nastupanje u Zagrebu.

Thompson je tradicionalno krenuo sa 'Za dom', a publika odgovorila 'Spremni'.

Dio građana i udruga usprotivio se održavanju koncerta, potpisivala se i peticija, ali gradonačelnik je odlučio kako će se koncerti održati.

- Uoči koncerta porečkom gradonačelniku Lorisu Peršuriću, koji je ujedno i predsjednik IDS-a, stizala su protestna pisma. Dio građana zamjerio mu je što ugovor o najmu dvorane nije javno objavljen, a umirovljena novinarka Snježana Matejčić pokrenula je i peticiju za otkazivanje koncerta. Peticiju je potpisalo 270 od 19 tisuća stanovnika Poreča, a dodatnih oko 900 potpisa stiglo je iz ostatka Istre i drugih dijelova Hrvatske - piše HRT.

Uoči koncerta oglasili su se iz policije. Poručili su kako su u dvorani Žatika strogo zabranjene baklje i svi oblici pirotehnike, a najavljeno je i da će se koncert u cijelosti snimati.
 

