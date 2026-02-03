Thompsonov tim poslao poruku: 'Doček hrvatskih sportaša nikad nije bio, niti će biti naplaćen'

Tim Marka Perkovića Thompsona najoštrije je demantirao, kako navode, neistinite i zlonamjerne informacije koje su se pojavile u javnosti, a koje sugeriraju da je nastup ili sudjelovanje Thompsona na dočeku hrvatskih sportaša bio ili će biti naplaćen.

- Doček hrvatskih sportaša nikada nije bio, niti će ikada biti naplaćen od strane Thompsona ili njegovog tima, jednako kao i prošle godine, kada je organizator dočeka bio Grad Zagreb. Svaka tvrdnja koja sugerira suprotno je netočna i obmanjujuća - poručio je tim na društvenim mrežama.

Naglašavaju i da izbor pjesama na sportskim dočecima isključivo rade sami sportaši, sukladno vlastitim željama i emocijama koje ih vežu uz pojedine pjesme.

- U to se ne miješa niti izvođač, niti njegov tim. Marko Perković Thompson iznimno je počašćen činjenicom da njegove pjesme prate i obilježavaju velike sportske uspjehe hrvatskih sportaša te da su dio njihove motivacije, zajedništva i ponosa - rekao je pjevačev tim.

Bakić: Koliko je i čime to plaćeno

Podsjetimo, u današnjoj gotovo jednosatnoj razmjeni replika, između, mahom HDZ-ovih i zastupnika Možemo, nisu se birale riječi, u sabornici se puštala glazba s mobitela, a Dušica Radojčić (Možemo) HDZ-ovim je zastupnicima rekla kako su u Zagrebu „nemoćni i impotentni“, kako se grozi njihove neotesanosti i kako su jučer dokazali da su obični nasilnici.

Damir Bakić je rekao i kako nije istina da je Zagreb jučer zabranio Thompsona, da je on ti učinio sam prije nešto više od mjesec dana kad je „prkosno u Areni izvikivao ustaški poklič“.

„To što jučer na dočeku nije bilo fašističkih pozdrava i veličanja NDH, najlicemjernije je od svega, jer točno to pokazuje da je sve na prodaju i da se time može trgovati, da se ne potiče kad Plenkoviću i HDZ-u odgovara, i da se može kupiti i Thompsonova šutnja kad im treba“, izjavio je zastupnik.

Ponovio je tvrdnje kako je odluka Vlade da preuzme organizaciju dočeka rukometaša nakon što ju je Grad otkazao, udar na ustavni poredak i na demokraciju. „Plenković je svjesno pogazio i Ustav i Zakon o komunalnom gospodarstvu, izvršio je udar na gradsku upravu, gradsku skupštinu i na izborni volju građana Zagreba“, izjavio je.

Pita i „koliko je i čime plaćeno to jučer“, te zaključuje kako su „Plenković i HDZ time implicitno priznali da ova Vlada dopušta da Thompson ucjenjuje i reketari“.

„Plenković i HDZ taj reket radosno plaćaju bijedno misleći da im je u tome politički probitak, a ovoj gradskoj vlasti šteta“, izjavio je.