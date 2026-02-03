HDZ odgovorio Tomaševiću: 'I lani je igračima bio Thompson pa nije zapjevao Čavoglave'

Zabranjuje, ali se sad u očaju pokušava predstaviti žrtvom nakon što je shvatio da je teško promašio. I opet besramno - laže, poručili su sa službenog profila HDZ-a zagrebačkom gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću.

Time su se osvrnuli na sve što se događalo prethodnih dana oko dočeka brončanih rukometaša na Trgu bana Jelačića. Isprva je doček bio otkazan nakon što Grad Zagreb nije uslišio njihovu želju o dolasku Marka Perkovića Thompsona na binu. Zatim se uključila i Vlada, a dočeka i Thompsona ipak je bilo.

Pogledajte kako je izgledao doček rukometaša na Trgu



Tisuće ljudi dočekale su rukometaše, ali polemika se nastavila i danas. Tomašević se na konferenciji za medije osvrnuo na izbor Thompsonovih pjesama.

- Jučer je Thompson sedam pjesama pjevao, znao sam da neće biti Čavoglava, pogotovo jer je Vlada u pitanju. A zašto ih nije bilo ako u njima nešto nije sporno, barem tako Vlada govori. Zašto nije na dočeku bilo premijera Plenkovića, da popije čaj. Bio je u Zagrebu, a nije došao - pitao se Tomašević.

Zagreb: Thompson i brončani rukometaši zapjevali na glavnom gradskom Trgu | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

U HDZ-u smatraju da i prošle godine nije bilo ustaških pozdrava na dočeku rukometaša.

- Lani je na dočeku zar rukometaše, svjetske viceprvake, pjevao taj isti Thompson na tom istom Trgu bana Jelačića početkom te iste veljače, a organizatori su zajedno bili Grad Zagreb i Vlada. I nije bilo nikakvih “ustaških pozdrava” (ZDS iz „Bojne Čavoglave“).

- Stoga Tomaševićevo pitanje „kako to da Thompson nije uzvikivao ZDS na Trgu kada doček organizira VladaUP?“ počiva na svjesnoj prevari. Na bezočnoj ljevičarskoj manipulaciji - na kojoj i gradi tezu o „HDZ kontroli“. Dvostruka laž!

- A ako nakon što je uhvaćen u laži samosažalijevajući prevarant Tomašević baš želi odgovor na svoje šatropitanje, on je vrlo jednostavan: rukometaši ni prošle godine ni jučer nisu tražili da se izvodi “Bojna Čavoglave”. A nije bila predviđena ni u jednom prijašnjem prijedlogu programa jučerašnje proslave - no svejedno su Možemo/SDP htjeli spriječiti Thompsonov nastup.

- I ove Tomaševićeve lako provjerljive laži potvrđuju da je ljevičarska mistifikacija o toj pjesmi iz Domovinskog rata - koja se u istom obliku, i za vrijeme SDP-ovih Vlada, izvodi već 35 godina - samo izlika za zabrane svega nacionalnog, svega domoljubnog.