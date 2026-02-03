Slikala djecu i sebe pred koncert Thompsona, policija ih kaznila sve. Tvrde: 'Samo smo mahali'

Euforija uoči lanjskog koncerta Marka Perkovića Thompsona na zagrebačkom Hipodromu završila je skupom kaznom za troje članova obitelji iz Ivanić-Grada. Zbog fotografije na Facebooku, Općinski sud ih je kaznio s ukupno 6000 eura, piše Jutarnji list.

Naime, 5. srpnja oko podneva 48-godišnja trgovkinja objavila je u Facebook grupi “Thompson i Hrvati” fotografiju snimljenu u vlastitom dvorištu. Na njoj se vide njezin 26-godišnji sin i 21-godišnji nećak kako sjede na stražnjem dijelu automobila s ispruženim desnim rukama u visini ramena, dok treći mladić stoji pored vozila. Policija je zaključila da je riječ o isticanju nacističkog simbola, tzv. Hitlerova pozdrava.

Fotografija je pregledana 372 puta prije nego što je uklonjena, a do policije je stigla putem aplikacije “Sigurnost i povjerenje”. Sva trojica prijavljena su zbog narušavanja javnog reda i mira, a sud im je izrekao novčanu kaznu od po 2000 eura te dodatnih 15 eura sudskih troškova. Svi su negirali krivnju, tvrdeći da nisu pozdravljali nacističkim pozdravom, već da su mahali prilikom odlaska na koncert.

- Nisam hitlerovski pozdravljao, već sam majci pred odlazak na Thompsonov koncert samo mahao - branio se jedan od mladića.

Njegova majka rekla je da je fotografiju objavila bez loše namjere i da više ne zna točno gdje, dok je sud zaključio kako obrane nisu uvjerljive. Prema obrazloženju, iz položaja tijela, ruku i prstiju jasno je da se nije radilo o mahanju, već o nacističkom pozdravu.